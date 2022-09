Global Agent Excellence Contest 2022 di Generali

Le Procuratie Vecchie, collocate nel cuore di Piazza San Marco a Venezia, hanno ospitato la quarta

edizione del Global Agent Excellence di Generali che ha visto premiata Maria Silvina Casullo (La Caja, Generali in Argentina) come la migliore agente di Generali del 2022.



Il contest ha riunito più di 300 agenti provenienti da tutte le business unit di Generali. Gli agenti sono stati valutati in base a una serie di criteri chiave – la digitalizzazione, la relazione con i clienti e la capacità di attrarli e mantenere il rapporto –, tutti elementi al centro dell’ambizione di Generali di essere Partner di Vita. Hanno ricevuto un riconoscimento anche gli agenti che hanno promosso le attività della Fondazione di Generali The Human Safety Net, inclusa la raccolta fondi a sostegno delle famiglie vulnerabili e dell’integrazione dei rifugiati attraverso il lavoro. The Human Safety Net ha inaugurato quest’anno la sua nuova casa all’interno delle Procuratie Vecchie, recentemente restaurate a seguito di un progetto di David Chipperfield Architects. Per la prima volta dopo 500 anni l’edificio è di nuovo aperto al pubblico.



Philippe Donnet, nella foto, Group CEO di Generali, ha affermato: “I 165.000 agenti di Generali sono consulenti di fiducia per milioni di clienti in tutto il mondo e, grazie alla loro capacità di innovare, Generali offre un eccellente livello di protezione, assistenza e prevenzione attraverso un’esperienza multicanale perfettamente integrata per soddisfarne le esigenze in rapido mutamento. I nostri agenti sanno che i clienti sono alla ricerca di un’assistenza efficace, personalizzata in base alle loro esigenze e fornita attraverso canali digitali o fisici. Come parte del nostro piano strategico “Lifetime Partner 24: Driving Growth”, puntiamo a mantenere il primo posto nel Relationship NPS, un indicatore affidabile della soddisfazione dei clienti. I nostri agenti rimangono fondamentali per raggiungere questo obiettivo e per la nostra ambizione di aumentare il valore per i clienti ovunque operiamo, collocandoli al centro di tutto ciò che facciamo. Sono anche onorato di accogliere i nostri agenti qui a Venezia, città che sta diventando la capitale mondiale della sostenibilità. Generali è determinata a collaborare con i nostri agenti e clienti per sostenere la Fondazione The Human Safety Net, che ha sede qui in piazza San Marco e che porta avanti un’attività di supporto essenziale a favore delle persone vulnerabili in tutto il mondo. Faccio le mie più sentite congratulazioni a tutti i partecipanti al Contest di quest’anno”.



A livello globale, gli agenti di Generali trovano nuove ed innovative strade per fare il loro lavoro ed essere dei veri Partner di Vita per i propri clienti, facendo leva sulla tecnologia senza perdere il contatto umano. Per questa ragione abbiamo ideato l’iniziativa GAEC: per premiare e mettere in risalto l’approccio dinamico, empatico e innovativo dei nostri agenti, il loro spirito di innovazione, la passione e l’energia che portano ai clienti perseguendo l’ambizione del Gruppo di essere Partner di Vita.