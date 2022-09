Lucisano Media Group, ricavi in crescita

Lucisano Media Group, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, e a capo dello storico gruppo italiano attivo nella produzione, distribuzione nel settore cinematografico e televisivo, e nella gestione di sale Multiplex, comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha esaminato ed approvato il bilancio consolidato intermedio abbreviato al 30 giugno 2022. I Ricavi e proventi operativi consolidati si attestano ad Euro 21.187 mila vs Euro 13.023 mila del primo semestre 2021, con un incremento pari al 63% dovuto alla ulteriormente accresciuta operatività della BU produzione e distribuzione che ha registrato Ricavi per Euro 17.696 mila (+50% vs 1H 2021). La BU Esercizio Sale cinematografiche ha conseguito Ricavi per Euro 3.491 mila, in significativo aumento rispetto al periodo analogo del 2021 (+ 188% vs 1H 2021) come diretta conseguenza della piena ripresa delle attività. Il margine operativo Lordo (EBITDA) cresce ad Euro 6.143 mila (vs Euro 4.893mila al 1H 2021), pari al 29,0% dei Ricavi, grazie ai significativi risultati della BU Produzione e Distribuzione. Si registra anche un margine operativo netto (EBIT) positivo e in crescita ad Euro 889 mila (vs Euro 521 mila al 1H 2020). Anche la bottom line è stata positivamente impattata. Il bilancio consolidato al 30 giugno 2022 si chiude infatti con un Risultato netto d’esercizio positivo per Euro 131 mila (contro un utile di Euro 75 mila al 30 giugno 2021), grazie alla maggiore redditività delle produzioni. L’Indebitamento Finanziario Netto è cresciuto nel periodo, passando così da Euro 29.164 mila al 31 dicembre 2021 ad Euro 35.575 mila al 30 giugno 2022. Tale peggioramento è ascrivibile ai maggiori volumi di produzione audiovisiva, al conseguente maggiore utilizzo delle linee di finanziamento autoliquidanti ed al fatto che la contrattualizzazione con i coproduttori è avvenuta prevalentemente a ridosso della fine del semestre o nel mese di luglio. Si segnala che nel solo mese di agosto sono stati incassati Euro 3.686 mila di crediti da coproduzione derivanti da tali contratti. Se adjusted per la componente relativa ai beni in leasing, l’Indebitamento Finanziario Netto risulta pari a Euro 26.863 mila, in calo vs Euro 19.187 mila al 31 dicembre 2021. il Gruppo ha provveduto a negoziare con i principali istituti finanziari un proseguimento delle moratorie in linea capitale sui principali finanziamenti contratti ante periodo emergenziale. Il Patrimonio netto chiude a Euro 39.770 mila contro Euro 39.469 mila al 31 dicembre 2021; la Capogruppo nel primo semestre 2022 non ha distribuito dividendi. “Ancora un semestre estremamente ricco di produzioni e di sviluppi editoriali che ci consentiranno di proseguire a pieno ritmo anche nella seconda parte dell’anno” dichiara Federica Lucisano, nella foto, l’a. d. del gruppo. “Il tasso di crescita registrato dai ricavi dalla BU Produzione e Distribuzione nei primi sei mesi del 2022 (+50% vs 1H 2021) indica chiaramente un cambio di passo ormai pienamente in atto. Il periodo estivo e l’inizio dell’autunno hanno poi confermato questo trend, riconoscendo la bontà del lavoro impostato negli anni precedenti. Ma sono gli sviluppi editoriali con i nostri talent che ci fanno guardare al futuro con rinnovato ottimismo. La fiducia ci viene confermata anche dal sistema bancario e in particolare dal pool di banche (Intesa Sanpaolo, Istituto per il Credito Sportivo e Banco BPM) con cui abbiamo formalizzato una nuova credit revolving facility di importo più adeguato ai nuovi volumi di produzione. Anche i margini consolidati sono aumentati, nonostante sia stato necessario assorbire l’effetto di un esercizio cinematografico in fase di progressiva ripartenza. Su questo però – continua la Lucisano – possiamo rilevare novità interessanti. I decreti applicativi del nuovo credito di imposta sui costi operativi a valere su tutto il 2022 e 2023 in corso di emanazione, oltre a quello sui consumi di energia elettrica consentiranno un recupero di marginalità. Non dobbiamo poi trascurare anche i risultati dell’iniziativa Cinema in Festa che ha portato in sala 1,1 milioni di persone in meno di una settimana.”