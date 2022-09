Star7 S p A : presenta ad Hannover due esperienze sviluppate per “Virtual Reality Iveco Academy”

STAR7 (EGM: ticker STAR7) ha partecipato per la prima volta IAA Transportation – la più grande fiera europea dedicata al trasporto commerciale, che ha avuto luogo in Germania, ad Hannover, presentandosi in partnership con IVECO, brand di assoluto primo piano nel settore. STAR7, che fornisce una gamma integrata di servizi dedicati all’informazione di prodotto, dal supporto all’ingegneria di prodotto e di processo, alla creazione e gestione di contenuti tecnici e di marketing, alla traduzione, alla stampa, all’esperienza virtuale, collabora con IVECO da oltre 10 anni.

Per cinque giorni, oltre 1.400 espositori provenienti da più di 40 Paesi si sono incontrati all’IAA Transportation: fiera che ha fatto evolvere con successo la propria vocazione, trasformandosi in un vero e proprio hub tecnologico, capace di rappresentare un trampolino di lancio per le innovazioni di mobilità sostenibile, con soluzioni digitali che hanno dimostrato di potere rendere i veicoli sempre più connessi. All’edizione 2022 erano infatti presenti non solo i leader della filiera globale del trasporto nel segmento commerciale, ma anche player di primo piano della logistica e del settore della mobilità ad ampio spettro, oltre ad alcune realtà tecnologiche all’avanguardia e start-up.

Presso lo stand IVECO, nella hall 24 dell’area dedicata alla Sustainability, STAR7 ha presentato due esperienze di training virtuale dedicate al mondo sales e after sales, che ha sviluppato nell’ambito del progetto Virtual Reality IVECO Academy.

La prima soluzione presentata utilizza una piattaforma interattiva, cloud native e multidevice, che permette, indossando appositi visori, di effettuare sessioni di training – con finalità sia tecniche, sia commerciali – sui veicoli eDAILY e Nikola attraverso la realtà immersiva in ambiente 3D. L’esperienza formativa messa a punto da STAR7 con il coordinamento dell’IVECO Academy offre il vantaggio di essere completamente svincolata dalla presenza del prodotto fisico, consentendo di immergersi nel progetto, creare velocemente un gemello virtuale, integrarne e testarne caratteristiche e funzionalità . In questo modo, il training – che è solo uno degli ambiti in cui è possibile applicare con successo le potenzialità della piattaforma – può essere attivatoanche prima che il veicolo esista realmente, abbattendo tempi e costi tradizionalmente connessi alla formazione sales e after salese rendendola più sostenibile.La seconda esperienza presentata alla fiera di Hannover fa invece leva sulla realtà aumentata: grazie a un’app nativa sviluppata ad hoc, l’utilizzatore può inquadrare il veicolo reale e visualizzare in overlay la versione digitale delle componenti interne “nascoste”, come ad esempio il motore, corredate da contenuti informativi dedicati.

Lo stand in cui era presente STAR7 ha registrato un’importante affluenza, a testimonianza dell’interesse dei protagonisti del settore per nuove soluzioni che sfruttino le potenzialità dell’innovazione tecnologica. La fiera di Hannover si è quindi rivelata l’occasione perfetta per instaurare nuove relazioni commerciali, incontrare clienti e fornitori e dialogare, finalmente in presenza, di idee e progetti futuri che rendano i mezzi di trasporto sempre più efficienti e sostenibili.