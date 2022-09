Q4 Inc. riconosciuta come una delle società canadesi in più rapida crescita da The Globe and Mail

Q4 Inc. è lieta di annunciare di essere stata inserita nell’elenco 2022 Report on Business delle società canadesi in più rapida crescita.

Figurano in questo elenco le società canadesi che per tre anni hanno realizzato una crescita dei ricavi. Per Q4 Inc. la crescita triennale è stata pari al 220%.

“Siamo onorati di essere riconosciuti come una delle società canadesi in più rapida crescita per il terzo anno consecutivo da The Globe and Mail”, commenta Darrell Heaps, nella foto, fondatore e Ceo. “Siamo estremamente fieri della crescita ottenuta operando tutti all’unisono nella società e questo riconoscimento riflette veramente l’impegno dei nostri dipendenti nell’assistere i clienti ad avere successo nei mercati di capitali”.

L’elenco delle società canadesi in più rapida crescita è stato lanciato nel 2019 e mira a celebrare i più importanti successi imprenditoriali individuando e portando in primo piano i risultati di aziende canadesi innovative. Per partecipare a questo programma le aziende devono completare una complessa procedura iniziale e rispondere a vari requisiti. Quest’anno sono state inserite nell’elenco 430 aziende.

L’elenco completo delle aziende riconosciute nel 2022, insieme a un servizio redazionale, apparirà nel numero di ottobre della rivista Report on Business.

“L’elenco delle società canadesi in più rapida crescita riconosce la straordinaria ambizione e capacità d’innovazione delle imprese canadesi”, spiega Dawn Calleja, redattrice presso la rivista Report on Business. “La prossima generazione di aziende canadesi può trarre ispirazione da questo elenco”.

“In un mondo pieno d’incertezze, le storie di successo delle aziende che figurano nell’elenco di quest’anno pubblicato dalla rivista Report on Business è un segnale di ottimismo”, aggiunge Phillip Crawley, Editore e Ceo di The Globe and Mail. “The Globe and Mail si congratula con tutte queste imprese per i risultati che hanno conseguito”.