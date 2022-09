Innovatec e ACLI TERRA insieme per lo sviluppo di sviluppi energetici

Il Presidente di Innovatec Power S.r.l., Mario Gamberale, nella foto, e il Presidente di ACLI TERRA, Nicola Tavoletta, hanno firmato un protocollo d’intesa per il supporto delle Aziende nella riduzione dei consumi energetici attraverso l’efficientamento dei processi con le Energie Rinnovabili. L’accordo ha l’obiettivo di promuovere una campagna congiunta di diffusione di impianti fotovoltaici volta alla creazione di Comunità Energetiche destinate a supportare, secondo le specifiche esigenze rilevate, gli Associati di Acli Terra ed il territorio circostante, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU. All’interno dell’accordo rientrano: Impianti Fotovoltaici Integrati sulle coperture di edifici agricoli eventualmente abbinati a interventi di ristrutturazione energetica delle coperture con bonifica dall’amianto ed installazione di Sistemi di Accumulo di Energia; Impianti Agrivoltaici, ovvero la combinazione di Impianti Fotovoltaici compatibili con la coltivazione dei terreni; Impianti Fotovoltaici convenzionali o con inseguitori monoassiali installati a terra. “La partnership siglata con ACLI TERRA è un’ulteriore conferma dell’attenzione di Innovatec verso lo sviluppo di soluzioni innovative di economia circolare e della volontà di sostenere le aziende e le comunità territoriali – ha dichiarato il Presidente di Innovatec Power S.r.l., Mario Gamberale -Un modello, questo, che ci auguriamo possa rappresentare un esempio virtuoso e replicabile in altre realtà italiane, con l’obiettivo di perseguire insieme una prospettiva di sviluppo economico-sociale che garantisca migliori performances ambientali. Innovatec mette a disposizione il proprio know-how ambientale per consolidare alleanze per lo Sviluppo Sostenibile: solo uniti è possibile affrontare la sfida della transizione energetica per la difesa del nostro Pianeta”. «La situazione energetica attuale non può essere affrontata con un approccio emergenziale, ma necessita di una progettualità strategica – ha dichiarato il presidente nazionale di Acli Terra, Nicola Tavoletta – Noi abbiamo voluto siglare un accordo tecnico con una azienda leader per offrire soluzioni innovative, ad alto risparmio, alle aziende agricole iscritte ad ACLI TERRA o che vogliono iscriversi. Tale accordo ci permette di avere un partner continuamente alla ricerca di nuove tecnologie, oltre a consentirci di partecipare al bando PNRR sull’agrisolare».