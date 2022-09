Milan, annunciato un tour globale con la Coppa di campioni d’Italia

Per celebrare il titolo di Campione d’Italia vinto da AC Milan al termine della stagione 2021/22, il 19° in assoluto della sua storia, il Club annuncia un tour globale, in collaborazione con Emirates, partner storico dei rossoneri, che porterà il trofeo simbolo del trionfo della scorsa stagione in giro per il mondo.

L’AC Milan Trophy Tour in partnership con Emirates è stato pensato mettendo al centro l’esperienza del tifoso. Il Club, si legge in una nota, organizzerà infatti una serie di eventi, dando l’opportunità alla comunità globale di milanisti di incontrarsi e di celebrare la loro passione per i colori rossoneri. Questa serie di eventi è parte della campagna “From Milan to Many”, che nel corso degli ultimi mesi ha portato il rosso e il nero del Club in giro per il mondo, come ad esempio ad Expo 2020 Dubai e a New York.

“Il tour – si legge anora – vuole annullare le distanze tra AC Milan e i suoi tifosi, dando loro la possibilità di interagire direttamente con il Club. Esso permetterà inoltre di portare il brand e i valori rossoneri in tutti gli angoli del pianeta, rafforzando il legame che unisce AC Milan e i suoi oltre 500 milioni di tifosi a livello globale.Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer of AC Milan, ha dichiarato: “Siamo molto felici di lanciare questo tour assieme a Emirates e di restituire qualcosa ai nostri meravigliosi tifosi, che al termine della scorsa stagione hanno festeggiato con tanta passione la vittoria dello Scudetto. L’idea di portare in tour la Coppa Campioni d’Italia testimonia la natura internazionale di AC Milan e la passione infinita dei nostri tifosi in tutto il mondo.”

I primi appuntamenti dell’AC Milan Trophy Tour in partnership con Emirates sono in programma a ottobre. I rossoneri visiteranno il Regno Unito e gli USA, due mercati importanti per il Club, nei quali può contare su oltre 30 milioni di tifosi. Nello specifico, AC Milan è il club di Serie A più seguito negli Stati Uniti d’America per Nielsen e il brand calcistico italiano che negli USA gode della migliore reputazione secondo una ricerca condotta dalla società internazionale di ricerche di mercato e analisi dei dati YouGov. Altre date saranno aggiunte al programma dell’AC Milan Trophy Tour e verranno annunciate nelle prossime settimane.

Alla vigilia dell’attesissima sfida di Champions League tra AC Milan e Chelsea FC, in programma a Stamford Bridge il 5 ottobre, i Rossoneri ospiteranno uno speciale evento al BOXPARK di Wembley, una delle destinazioni sportive più iconiche in assoluto, dove AC Milan vinse la sua prima Coppa dei Campioni nel 1963. L’evento, in programma martedì 4 ottobre a partire dalle 19:00 locali, sarà organizzato in collaborazione con il Milan Club London.

A rappresentare il Milan sarà Alessandro Nesta, che presenterà la Coppa Campioni d’Italia e si presterà a una sessione di Q&A assieme ai tifosi presenti.”Sono davvero onorato di unirmi al Milan in questo evento a Londra e di incontrare la comunità milanista locale. Ho i colori rossoneri nel cuore – ha detto Nesta – per cui avere l’opportunità di vivere questo momento speciale con i tifosi rossoneri a Londra sarà sicuramente emozionante”. Durante l’evento, i tifosi potranno anche partecipare a un quiz sul Milan, creato per l’occasione da BOXPARK Wembley e che metterà in palio specialissimi premi. L’evento continuerà poi con la trasmissione di un match storico dei rossoneri, che permetterà ai tifosi presenti di prepararsi al meglio per la sfida di Champions League contro il Chelsea.L’evento sarà a entrata libera, ma i tifosi sono invitati a manifestare il loro interesse a partecipare registrandosi su questo sito. I primi 300 ad arrivare verranno omaggiati con un regalo per premiare la loro passione per i colori rossoneri. AC Milan e Roc Nation, Entertainment Company fondata da JAY-Z, hanno unito le forze e assieme all’AC Milan Club New York City organizzeranno un evento speciale della serie “From Milan to Many”, in programma sabato 8 ottobre all’esclusivo 40/40 Club di Manhattan, al numero 6 di West 25th St, di proprietà dello stesso JAY-Z.

L’evento gratuito, il secondo a tinte rossonere ospitato dal 40/40 Club in meno di un anno, permetterà ai tifosi di incontrarsi in una location unica e di assistere assieme alla partita tra AC Milan e Juventus, big match di Serie A in grado di riunire la grande famiglia del Milan nel mondo.

Durante l’evento, i tifosi avranno la possibilità di posare per una foto assieme al Trofeo dello Scudetto, star dell’evento stesso.