“Una scienza senza segreti e senza frontiere”: da marzo a dicembre 2023 sono in programma al Centro di Erice oltre 40 seminari scientifici che, come accade ormai da 60 anni, porteranno nel bordo medievale siciliano docenti, ricercatori e dottorandi da tutto il mondo. “Sono 136 – ha spiegato Antonino Zichichi – le scuole della Fondazione aperte a studenti e docenti internazionali. E già quest’anno abbiamo ospitato il primo Simposio sull’Idrogeno alla presenza di 60 scienziati, esponenti del mondo industriale e politico, e il Seminario sulle Emergenze Planetarie, svoltosi in agosto in modalità virtuale. Una gran mole di lavoro che ho affidato ai miei figli Fabrizio e Lorenzo. Mentre per la parte scientifica, ho deciso di essere coadiuvato da un mio illustre collega, Antonio Zoccoli. L’ho voluto al mio fianco e nominato co-direttore della Scuola di Fisica Subnucleare, la prima e più determinante fra le attività della Fondazione Ettore Majorana”.Nel calendario 2023 spiccano le scuole più antiche della Fondazione Ettore Majorana, come quello di Fisica Subnucleare, diretto dal Premio Nobel Gerardus ‘t Hooft e da Antonio Zoccoli, e quello di Fisica Quantistica con 45 edizioni alle spalle e diretto da Arthur Chester e Diederik Wiersma; e poi quello di Etologia, intitolato al popolare scienziato Danilo Mainardi, cui si affiancano le scuole di Matematica, di Medicina e Nanomedicina, Cristallografia, materie correlate alla Fisica (fenomeni di non equilibrio, strumentazione dei neuroni, danni dalle radiazioni). Ma anche di Archeologia, disciplina, quest’ultima strettamente legata alla storia millenaria del territorio, patria del popolo degli Elimi, gli ultimi troiani, e collegata alla Scuola Normale di Pisa che la dirige tutt’ora. La Scuola di Archeologia di Erice è stata fondata da Giuseppe Nenci, normalista e storico dell’arte antica, e dall’archeologo Vincenzo Tusa. “La Fondazione Majorana e Centro di Cultura Scientifica – ha aggiunto Zoccoli – è rinomata in tutto il mondo per le proprie attività nel campo della scienze e della pace. E’ per me un grande piacere e onore parteciparvi direttamente affiancando il professor Zichichi nella direzione della sua Scuola internazionale più prestigiosa e tradizionale, quella di fisica subnucleare”.