Il Consiglio di Amministrazione di Digital Bros (DIB:MI), Gruppo attivo nel mercato dei videogames, quotato al segmento Euronext STAR di Borsa Italiana e al segmento Euronext Tech Leaders, ha approvato il Progetto di Bilancio dell’esercizio 2021/2022 (1° luglio 2021 – 30 giugno 2022). I principali risultati conseguiti dal Gruppo Digital Bros a livello di conto economico consolidato riferiti all’esercizio 2021-2022, confrontati con l’esercizio precedente, sono: • Ricavi lordi consolidati pari a 132,2 milioni di Euro, in diminuzione del 12,3,% rispetto ai 150,7 milioni di Euro registrati al 30 giugno 2021; Margine operativo lordo pari a 54,1 milioni di Euro (40,9% dei ricavi lordi consolidati) in diminuzione del 6,3% rispetto ai 57,8 milioni di Euro registrati al 30 giugno 2021; Margine operativo pari a 36 milioni di Euro (27,2% dei ricavi lordi consolidati) in aumento del 17,7% rispetto ai 30,6 milioni di Euro al 30 giugno 2021; Utile ante imposte pari 40,2 milioni di Euro in aumento del 15,4% rispetto ai 34,8 milioni di Euro realizzati al 30 giugno 2021; Risultato netto di 28,7 milioni di Euro rispetto ai 31,9 milioni di Euro registrati al 30 giugno 2021. I ricavi dell’esercizio sono quasi esclusivamente costituiti dalle vendite di prodotti di catalogo, ripartiti su un numero elevato di videogames sui quali spiccano le vendite del videogioco di proprietà del Gruppo Assetto Corsa con oltre 21 milioni di Euro di ricavi. In data 28 marzo 2022 è stata lanciata la nuova versione del videogioco Death Stranding, che ha contribuito significativamente alla crescita dei ricavi nell’ultimo trimestre. I ricavi lordi dell’esercizio sono pari a 132.238 mila Euro, in contrazione del 12,3%. Il confronto con lo scorso anno risulta però difficile considerato che il Gruppo il passato esercizio aveva visto il lancio del videogioco best-seller Death Stranding e la versione Steam del videogioco Control. I ricavi realizzati sui mercati internazionali sono stati pari al 96% dei ricavi lordi, mentre i ricavi digitali sono stati circa l’88% dei ricavi lordi. Il margine operativo (EBIT) consolidato è stato pari a 35,960 mila Euro rispetto ai 30.549 mila Euro registrati al 30 giugno 2021. L’EBIT percentuale è stato pari al 27,2% dei ricavi lordi consolidati, in crescita rispetto al 20,5% realizzato nello scorso esercizio per effetto della maggiore marginalità che i videogiochi di proprietà comportano congiuntamente ai migliori ritorni delle vendite dei prodotti di catalogo. Al netto di proventi non ricorrenti per 2.367 mila Euro, l’EBIT percentuale è stato pari al 25,4% dei ricavi lordi consolidati. Il saldo della gestione finanziaria è stato positivo per 4.201 mila Euro, sostanzialmente invariato rispetto ai 4.265 mila Euro positivi realizzati nel passato esercizio. L’utile ante imposte al 30 giugno 2022 è stato pari a 40.161 mila Euro, in aumento di 5.347 mila Euro rispetto ai 34.814 mila Euro realizzati al 30 giugno 2021. L’utile netto consolidato è stato pari a 28.656 mila Euro rispetto all’utile netto di 31.936 mila Euro realizzato al 30 giugno 2021. L’utile netto attribuibile agli azionisti della Capogruppo è 28.546 mila Euro. L’utile netto attribuibile agli azionisti di minoranza è 110 mila Euro. L’utile netto per azione base e l’utile netto per azione diluita sono pari rispettivamente a 2,00 Euro e 1,97 Euro per azione contro l’utile netto per azione di 2,25 e 2,21 Euro del 30 giugno 2021.