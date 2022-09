CIRCLE Group, primario operatore ferroviario si affida ai Servizi Federativi Milos per la gestione della Temporanea Custodia per Trasferimento di Magazzino nell’ambito di corridoi ferroviari e intermodali

Circle – PMI Innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan a capo dell’omonimo Gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per l’innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale oltre che nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica – ha firmato un nuovo contratto con primario operatore ferroviario portuale per la fornitura dei Servizi Federativi Milos®. Più in particolare, come spiegato da Luca Abatello, nella foto, CEO & Presidente di CIRCLE Group: “Metteremo a disposizione del Cliente una soluzione full digital in modalità SaaS (ndr. Software as a Service) comprensiva di alcuni moduli della suite Milos®: Milos Customs Register per la gestione della Temporanea Custodia, Milos Federative Services & Milos for Corridor per la gestione del Trasferimento di Magazzino e i Fast Corridor nazionali e corridoi ferroviari internazionali”. Per CIRCLE il contratto vale circa € 70.000 annui. Continua pertanto il riconoscimento del mercato alla strategia di concreta messa a disposizione degli operatori di soluzioni che innovano e rendono possibili procedure migliorative e dalla immediata efficacia per i clienti finali, ossia le grandi industrie e freight forwarders che sempre di più scelgono il Mediterraneo come porta di accesso all’Europa centrale (uno degli assi della strategia CIRCLE Group “Connect 4 Agile Growth”).