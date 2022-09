Alstom e Polo Mercitalia (Gruppo FS) firmano un accordo per la fornitura di ulteriori 20 locomotive elettriche Traxx

Alstom, leader globale nella mobilità smart e sostenibile, fornirà al principale operatore ferroviario nazionale nell’ambito del trasporto merci, il Polo Mercitalia del Gruppo FS, 20 locomotive elettriche di nuova generazione Traxx DC3, note in Italia come loco E494. La consegna di queste nuove 20 unità è prevista a partire dall’inizio del 2024 e sarà ultimata nel corso dello stesso anno.

Si tratta di 20 unità aggiuntive nell’ambito del contratto firmato a dicembre 2017 da Mercitalia Rail. Alstom ha già consegnato 40 locomotive Traxx DC3, tutte in esercizio commerciale da oltre tre anni. Le locomotive della flotta saranno incluse nel programma di manutenzione completa a cura del Service di Alstom Italia.

“Per rendere il trasporto ferroviario sempre più sostenibile ed efficiente è fondamentale rinnovare la nostra flotta di locomotori e carri” dice Gianpiero Strisciuglio, AD di Mercitalia Logistics. “Nell’arco di 10 anni abbiamo previsto l’acquisto di 3.500 carri e più di 300 locomotive di nuova generazione, a minor impatto ambientale elettriche e ibride, tra cui queste 20. Si tratta di locomotive molto innovative perché possono essere equipaggiate per effettuare l’ultimo miglio ferroviario, penetrando direttamente, con un rapido cambio di alimentazione, in aree non elettrificate come i terminal inland e i porti, mettendo direttamente in connessione il trasporto ferroviario con altre modalità”.

“Siamo estremamente orgogliosi che Mercitalia Rail, nostro storico cliente, che primo tra tutti ha investito nella locomotiva elettrica ad alta potenza Traxx DC3, abbia deciso di esercitare questa opzione di acquisto per ulteriori 20 unità che si aggiungono alle 40 già consegnate”. ha dichiarato Michele Viale, Direttore Generale di Alstom Italia e Presidente e AD di Alstom Ferroviaria. “Questo ulteriore accordo è un’ulteriore prova della fiducia che i nostri clienti hanno nel nostro Gruppo e nel prodotto Traxx DC3 che conta oltre 160 unità vendute, di cui circa 90 circolanti sulla rete ferroviaria Italiana”.

Traxx DC3 è l’ultima generazione di locomotive elettriche ad alta potenza che massimizza l’efficienza, riduce al minimo gli interventi di manutenzione e fornisce una maggiore capacità di carico e di trazione con un minore consumo energetico.

La locomotiva Traxx DC3 fa parte della piattaforma Traxx 3, la più moderna locomotiva a quattro assi in Europa, che negli ultimi 20 anni in Europa ha visto vendite per oltre 2.400 esemplari, con omologazione in 20 Paesi e una distanza totale annua coperta di oltre 300 milioni di km.

Tutte le locomotive Traxx DC3, progettate per il mercato italiano, verranno prodotte nella sede Alstom di Vado Ligure. Uno stabilimento che vanta un’esperienza di oltre cento anni nella progettazione e costruzione di locomotive, incluse le locomotive elettriche di ultima generazione Traxx ed è un centro di produzione e manutenzione di materiale rotabile e sottosistemi. Un sito storico in cui attualmente operano oltre 400 dipendenti, impegnati nella realizzazione di locomotive elettriche Traxx DC3, nonché nella esecuzione di grandi revisioni di mezzi di trazione.