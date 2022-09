Askoll Eva, nuovo distributore in Serbia e Albania

Askoll EVA S.p.A. – azienda leader nel mercato della mobilità sostenibile che sviluppa, produce e commercializza e-bike ed e-scooter, nonché kit e componenti nell’area dei motori elettrici e delle batterie – comunica di aver siglato due importanti accordi strategici con Moto Tirana sh.p.k., azienda importatrice e distributrice dei marchi più importanti al mondo tra cui Suzuki e Yamaha con sede a Tirana, e con Motomania, azienda di accessori per moto con sede a Belgrado, per la commercializzazione dei propri e-scooter rispettivamente sul mercato albanese e serbo. Askoll EVA è stata scelta da Moto Tirana sh.p.k e Motomania come partner per la qualità top dei modelli e l’attenzione alle esigenze del settore di riferimento, nonché per l’ampiezza della gamma. L’Amministratore Delegato Gian Franco Nanni (nella foto) ha commentato: “Siamo orgogliosi di poter offrire i nostri scooter a molte più persone in tutto il mondo. Questi due nuovi contratti rappresentano un ulteriore passo in avanti nella strategia di internazionalizzazione di Askoll EVA. Si tratta di due Paesi in cui vediamo buone possibilità di penetrazione, ricordo che l’Albania è tra i Paesi con le migliori condizioni per un passaggio completo alla mobilità elettrica in futuro, visto che gran parte dell’elettricità è generata da fonti idroelettriche, e la Serbia ha iniziato a promuovere politiche di mobilità sostenibile e alcune delle più grandi case automobilistiche stanno iniziando ad annunciare investimenti in questo settore”.