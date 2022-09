Elisabetta II, la regina a Roma nelle foto di Carlo e Maurizio Riccardi

Le visite ufficiali della regina a Roma sono state in tutto 4. La prima risale al 1961, ai tempi della dolce vita romana, seguita dal fotografo Carlo Riccardi. Nella visita è stata fotografata con il Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi e con il Ministro della Difesa Giulio Andreotti. Poi è tornata in Italia con cadenza ventennale: nel 1980, nel 2000 quando in Vaticano aveva avuto un lungo colloquio con Giovanni Paolo II e infine nel 2014. Oggi celebriamo la Regina in un giorno così particolare per la monarchia inglese, con le foto scattate da Carlo e Maurizio Riccardi, in quei giorni gloriosi. Clicca qui per vedere la gallery.