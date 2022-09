Il Gruppo ASTM si aggiudica una nuova concessione strategica in Brasile

ASTM si aggiudica, tramite la controllata brasiliana EcoRodovias, la gara, promossa dal Governo dello Stato di San Paolo, per la gestione del sistema autostradale statale Noroeste Paulista della lunghezza di circa 600 km, attualmente amministrati dalle concessionarie AB Triângulo do Sol e TEBE, i cui contratti di concessione termineranno, rispettivamente, nel 2023 e nel 2025. A seguito di questa aggiudicazione, il Gruppo ASTM arriverà a gestire circa 6.200 km di rete consolidando ulteriormente la posizione al vertice mondiale delle concessionarie autostradali. L’Amministratore Delegato di ASTM, Ing. Umberto Tosoni, nella foto, ha commentato: “Si tratta di un importante successo per il Gruppo ASTM, frutto dell’integrazione delle competenze presenti al nostro interno e del know-how maturato in competizioni internazionali che ci consentono di coniugare visione strategica e conoscenza dei mercati in cui operiamo. L’aggiudicazione conferma, infine, il ruolo di Ecorodovias come operatore infrastrutturale in grado di contribuire con successo alla creazione di valore per tutto il Gruppo”. EcoRodovias si è aggiudicata la gara di fronte ai concorrenti CCR e al fondo Patria (Blackstone). L’aggiudicazione definitiva e la firma del contratto di concessione, della durata di 30 anni, avverranno a valle della verifica della documentazione di gara da parte dell’ARTESP (Agenzia Regolatrice dei Trasporti Pubblici dello Stato di San Paolo), come previsto dall’iter di gara, e una volta terminati gli attuali contratti di concessione. Il sistema autostradale Noroeste Paulista si sviluppa per circa 600 km e connette le città di São José do Rio Preto, Araraquara, São Carlos e Barretos, attraverso cinque arterie stradali (SP 333/351/310/326/323) situate nello Stato di San Paolo. Il Noroeste Paulista costituisce un fondamentale corridoio logistico verso il centro dello Stato di San Paolo, ed è caratterizzato da un elevato traffico di veicoli pesanti, pari a circa il 65%1 , per il trasporto di prodotti agricoli, veicoli, macchine e materiali edilizi. In linea con la strategia di promuovere principi di sostenibilità e innovazione lungo la propria rete autostradale, gli attuali caselli autostradali saranno sostituiti da un sistema di esazione “Free Flow”, che consentirà di innalzare i livelli di sicurezza stradale ed eliminare rallentamenti o ingorghi dovuti alla presenza delle barriere, con una conseguente considerevole riduzione dell’inquinamento acustico e atmosferico.