Free2move e SHARE NOW interconnettono la mobilità flessibile

La Settimana Europea della Mobilità Sostenibile di quest’anno si ispira al tema “Better Connections”. Una filosofia che è anche al centro dei servizi di Free2move, leader mondiale della mobilità che offre un ecosistema completo, unico e innovativo, e SHARE NOW, leader del mercato europeo del car sharing free-floating. Le società hanno unito le forze per semplificare la mobilità dei loro clienti, proponendo soluzioni per minuto, giorno, mese e anno ad oltre 6 milioni di utenti complessivi. In un contesto in cui i clienti passano dalla proprietà all’utilizzo delle automobili, Free2move e SHARE NOW presentano, proprio in occasione della Settimana Europea della Mobilità, una panoramica sull’andamento dei servizi nei principali mercati.

Nei primi otto mesi del 2022, le registrazioni globali di Free2move sono più che raddoppiate (+104%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Lo stesso vale anche per i servizi di SHARE NOW, che ha registrato un incremento del 52% nel numero dei nuovi iscritti. Inoltre, con un aumento delle prenotazioni Free2move pari al 705% quest’estate rispetto all’estate 2019, si conferma che l’attività di noleggio degli utenti è tornata alla normalità.

“La richiesta di flessibilità non è mai stata così alta. Nel nostro ecosistema di mobilità, copriamo l’intero spettro, dal car sharing al noleggio auto fino all’abbonamento: i nostri dati sui clienti mostrano che le attività sia del noleggio che dello sharing sono state molto dinamiche quest’estate. Questo successo dimostra che stiamo soddisfacendo in modo sostenibile le diverse esigenze di mobilità dei nostri clienti in tutto il mondo. Per noi Better connections non è solo l’argomento della Settimana Europea della Mobilità, ma è il fulcro dei nostri prodotti. Con SHARE NOW, abbiamo acquisito opzioni di mobilità più flessibili per i nostri clienti che possono essere interconnessi perfettamente al nostro ecosistema di mobilità globale”, afferma Brigitte Courtehoux, CEO di Free2move. In qualità di leader mondiale nella mobilità, Free2move offre ai propri clienti nuove prospettive collegando le diverse opzioni nel Free2move Mobility HUB. Questa soluzione all-in-one raggruppa in un’unica app tutte le tipologie di noleggio da pochi minuti, ore, settimane, mesi e persino tramite un abbonamento, includendo la stessa flotta. Attualmente, l’azienda offre questo HUB di mobilità in sette location (cinque negli Stati Uniti e due in Europa a Parigi e Madrid) e sta integrando ora anche le città in cui SHARE NOW è attivo. In Europa, nei Mobility HUB, il 10% dei clienti di Free2move accede dalla app ai servizi di noleggio con diverse durate. Complessivamente, per Free2move, quest’estate oltre il 39% dei download dell’app ha portato alla registrazione di un account.