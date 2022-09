Relatech, closing per l’acquisizione del 75% del capitale sociale di Fair Winds Digital

Digital Enabler Solution Know-how (DESK) Company e PMI innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan (Ticker: RLT), facendo seguito a quanto comunicato in data 23 maggio 2022, rende noto di aver perfezionato in data odierna l’acquisizione del 75% del capitale sociale di Fair Winds Digital S.r.l. (“Fair Winds” o “Società”). Fair Winds, con sede a Roma, supporta i clienti nella progettazione, nel roll-out e nella maintenance di sistemi IoT, con l’obiettivo finale di gestire reti complesse, infrastrutture e stabilimenti industriali in modo efficiente, sicuro e veloce. Pasquale Lambardi, Presidente e Amministratore Delegato di Relatech dichiara: “L’ingresso di Fair Winds Digital all’interno del Gruppo Relatech consente di ampliare l’offerta nelle aree dell’IoT edge computing e Digital Twins, attraverso la piattaforma proprietaria della Società denominata IoT Catalyst e sfruttando le sinergie con la Società del Gruppo EFA Automazione. Inoltre, l’acquisizione ci consentirà di potenziare il posizionamento competitivo in settori di mercato in cui è già presente con un portfolio clienti storici in ambiti quali, automazione industriale, telecomunicazioni, energy e utilities, di aprirsi al settore delle Smart City e di allargare la propria presenza sul territorio nazionale con una nuova sede di riferimento a Roma.” Il prezzo per l’acquisto della Partecipazione è stato pari ad Euro 205.000, corrisposto interamente in denaro. Nell’ambito di tale operazione, Relatech rende noto che le quote rappresentative il restante 25% del capitale sociale verranno acquisite in un momento successivo, una volta perfezionate le procedure di liberazione delle stesse, per un controvalore di Euro 105.000. Come già comunicato in data 23 maggio 2022 l’accordo prevede, inter alia, alcune pattuizioni parasociali volte a garantire la nomina di Michael Prisco e Valerio Sinisi, rispettivamente, ad Amministratore Delegato ed a Consigliere Delegato di Fair Winds, almeno fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024. Sempre nell’ambito di tali pattuizioni è previsto un meccanismo di earn-out parametrato al raggiungimento di specifici obiettivi di Ebitda di medio e lungo termine, da corrispondersi in parte in cash e in parte in azioni Relatech valorizzate al valore unitario risultante dalla più recente equity research alla data di trasferimento delle azioni, con uno sconto del 5% e sottoposte a vincolo di lock-up. Fair Winds, attiva nei settori Industry4.0, telecomunicazioni, energy e smart city, nel 2021 ha realizzato ricavi delle vendite pari a circa Euro 2,5 milioni, un utile netto pari a Euro 59 mila e una Posizione Finanziaria Netta pari a circa Euro 170 mila (cassa). Nell’operazione Relatech è stata assistita dallo studio legale Gianni & Origoni.