A2A, accordo con Autotorino su mobilità elettrica

A2A (nella foto, l’a. d. Renato Mazzoncini) ha firmato con il Gruppo Autotorino, dealer automotive presente in tutto il Nord Italia, un accordo per lo sviluppo di un’offerta integrata dedicata alla mobilità elettrica. La partnership prevede di mettere a disposizione soluzioni per la ricarica dei

veicoli, sia domestica sia su strada, che utilizzino solo energia da fonti rinnovabili certificata da garanzia di origine.

Grazie a questo accordo, spiega una nota, i clienti di Autotorino possono scegliere al momento dell’acquisto di una vettura elettrica la possibilità di alimentarla con l’energia 100% green messa a disposizione da A2A, sia a casa con un contratto di fornitura domestica e una wallbox, sia in viaggio grazie alla possibilità di accedere ad una rete di circa 15.000 colonnine di ricarica pubbliche.