Sabaf acquisisce P.G.A.

Sabaf S.p.A. annuncia la sottoscrizione di un contratto vincolante per l’acquisizione del 100% del capitale di P.G.A. s.r.l. (P.G.A.), società con sede a Fabriano (AN) e operante da oltre 25 anni nel campo della progettazione e dell’assemblaggio di schede elettroniche per il settore degli elettrodomestici: aspirazione, refrigerazione, controllo della qualità dell’aria ed erogazione dell’acqua. P.G.A. s.r.l. detiene il 100% del capitale sociale di PGA2.0 s.r.l., business unit dedicata alla progettazione e prototipazione di soluzioni innovative basate sull’interconnessione e sull’Internet of Things (IoT). Nel 2021 P.G.A. e PGA2.0 (congiuntamente il Gruppo P.G.A.) hanno realizzato vendite consolidate per 11,5 milioni di euro e un EBITDA consolidato di 2,2 milioni di euro. Al 30 giugno 2022 l’indebitamento finanziario netto consolidato era pari a 1,3 milioni di euro.1 Il Gruppo P.G.A. ha in forza 36 dipendenti. P.G.A. è attualmente controllata e amministrata dai fratelli Andrea e Paolo Cennimo, ciascuno dei quali detiene una quota pari al 50% del capitale. L’accordo raggiunto prevede una valutazione preliminare di P.G.A. pari a 9,76 milioni di euro (Enterprise Value), determinato sulla base di un multiplo di 5 volte l’EBITDA consolidato medio annuo nel triennio 2020–2022. Il 75% del prezzo sarà pagato in un’unica soluzione contestualmente al perfezionamento dell’operazione (importo interamente finanziato attraverso gli affidamenti bancari disponibili), mentre il residuo 25% del prezzo sarà corrisposto mediante la cessione di azioni Sabaf in portafoglio, per le quali è previsto un periodo di lock-up fino al 31 dicembre 2026. Il prezzo di acquisto sarà determinato in funzione dell’EBITDA consuntivo 2022 del Gruppo P.G.A. e della posizione finanziaria netta alla data di perfezionamento dell’operazione. Sarà inoltre riconosciuto ai venditori un possibile ulteriore aggiustamento del prezzo (“earn-out”), legato al raggiungimento di obiettivi Andrea e Paolo Cennimo rimarranno alla guida di P.G.A. in qualità di Amministratori Delegati. Il perfezionamento dell’operazione (closing), che non è sottoposto a condizioni sospensive significative, è atteso entro la prima settimana di ottobre. Il Gruppo Sabaf è già attivo nel settore dell’elettronica tramite la controllata turca Okida Elektronik, società acquisita nel 2018 e che sta registrando un rapido sviluppo dell’attività, anche grazie al contributo della rete vendite globale di Sabaf. Pietro Iotti, nella foto, Amministratore Delegato di Sabaf S.p.A., ha dichiarato: “L’acquisizione di P.G.A. riflette l’obiettivo di diversificazione e ampliamento dell’offerta definito dal nostro Piano Industriale. La Divisione Elettronica ha un ruolo determinante nell’evoluzione strategica di Sabaf verso un gruppo presente a tutto campo nelle tecnologie evolute nell’industria degli elettrodomestici. P.G.A., eccellente per capacità di sviluppo e all’avanguardia per la qualità dei processi produttivi, si integra perfettamente con Okida, che sta contribuendo in misura crescente ai risultati di Gruppo. A questo vanno aggiunte le potenzialità della cottura a induzione elettromagnetica, segmento nel quale Sabaf ha fatto il suo ingresso quest’anno. Intendiamo continuare il percorso sia con lo sviluppo di prodotti con tecnologia proprietaria, sia attraverso altre acquisizioni di produttori specializzati, per assicurare ad azionisti e stakeholder una costante generazione di valore economico e sociale nel lungo termine”.