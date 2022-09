Relatech, closing per il consolidamento della partecipazione in Venticento

Relatech S.p.A., Digital Enabler Solution Know-how (DESK) Company e PMI innovativa, facendo seguito a quanto comunicato in data 31 maggio 2022, rende noto di aver perfezionato l’acquisizione del 9,71% (la “Partecipazione”) del capitale sociale di Venticento S.r.l., società specializzata nell’offerta di soluzioni di Cybersecurity e Cloud per il mercato enterprise. Fondata nel 2005 a Milano e con sedi negli Stati Uniti e Hong Kong, Venticento ha come mission quella di assicurare la massima protezione dei dati dei propri clienti attraverso la tecnologia Cybersecurity, pur garantendo flessibilità all’infrastruttura in Cloud. Nel 2021 ha realizzato ricavi delle vendite pari a circa Euro 10 milioni, un utile netto pari a circa Euro 290 mila e una Posizione Finanziaria Netta di cassa pari a circa 85 mila Euro. Con tale operazione Relatech dà inizio al percorso di internazionalizzazione del Gruppo che potrà in tal modo beneficiare dell’expertise e della conoscenza territoriale maturata in anni di presenza fisica della Società nelle sue sedi estere, permettendo a Relatech di avere un punto di osservazione privilegiato per poter valutare la possibilità di ampliare la propria presenza anche al di fuori dei confini nazionali, oltre che allargare ulteriormente la customer base estera del Gruppo. Pasquale Lambardi, nella foto, Presidente e Amministratore Delegato di Relatech dichiara: “Siamo molto soddisfatti di aver portato a compimento la settima operazione di M&A a partire dall’IPO del giugno 2019 e dal varo della strategia 3M (Merge, Management e Margin). Le competenze, le risorse professionali e manageriali apportate da Venticento, che in questo momento storico rappresentano la vera risorsa scarsa del nostro settore, ci permetteranno di consolidare ulteriormente il nostro posizionamento nel mercato dei servizi e delle soluzioni digitali in ambito Cloud e Cybersecurity. Attualmente, la domanda per la protezione dei dati e delle infrastrutture IT, così come la richiesta di flessibilità e digitalizzazione dei processi in Cloud, è cresciuta esponenzialmente e l’acquisizione di Venticento aumenterà la nostra capacità di soddisfarla. Tale acquisizione, inoltre, doterà il Gruppo Relatech delle prime due sedi estere, New York e Hong Kong, dando così avvio al percorso di internazionalizzazione e di espansione della base clienti estera.” Il prezzo per l’acquisto della Partecipazione è stato pari a Euro 350.000,00, corrisposto in parte in denaro e in parte mediante il trasferimento di azioni Relatech, valorizzate al valore unitario risultante dalla più recente equity research pubblicata alla data di esecuzione del trasferimento con uno sconto del 5% (cinque per cento) e sottoposte ad un vincolo di lock-up di 12 mesi dalla data di trasferimento. Grazie a tale operazione Relatech consolida la propria partecipazione in Venticento passando dal 41,29% ad una partecipazione complessiva del 51% del capitale sociale della Società. La Società ricorda – come già comunicato in data 31 maggio 2022 – che l’accordo prevede, inoltre, un meccanismo di opzioni put e call (le “Opzioni”) in virtù del quale Relatech avrà diritto ad acquistare e i soci venditori saranno obbligati a vendere (e viceversa) tutte le quote rappresentative del residuo 49% del capitale da esercitarsi entro una finestra temporale di 1 anno a decorrere dalla data di approvazione da parte dell’assemblea dei soci di Venticento del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 (il “Periodo di Esercizio”). Il prezzo di esercizio delle Opzioni sarà determinato applicando una specifica formula che tiene conto dei valori di EBITDA e PFN registrati da Venticento, fermo restando un valore minimo di Euro 680.000, da pagarsi in parte in cash ed in parte in azioni Relatech. Nell’operazione Relatech è stata assistita dallo studio legale Gianni & Origoni e da Miccinesi Tax Legal Corporate e Thymos Business&Consulting S.R.L in qualità di advisor.