Di Maio: un decreto taglia bollette è l’unica soluzione per aiutare famiglie e imprese

Un decreto taglia bollette come “unica soluzione” per aiutare famiglie e imprese in attesa che l’Europa adotti un tetto al prezzo del gas. Lo chiede con forza il leader di Impegno civico, Luigi di Maio (nella foto): “I costi delle bollette stanno diventando sempre più insostenibili – spiega – sto incontrando aziende che stanno chiudendo, o si stanno indebitando e chiuderanno fra qualche mese. Lo stesso sta avvenendo per le famiglie. Dobbiamo intervenire subito con un decreto taglia bollette”. Di Maio ribadisce che “lo Stato deve intervenire sostenendo l’80 per cento dei costi delle bollette, finché in Europa non troveremo la soluzione definitiva del tetto massimo del prezzo del gas. Questa è l’unica soluzione che abbiamo, e come Impegno civico proporremo un decreto taglia bolette che sia in grado di rifondere i commercianti, le imprese le famiglie almeno dell’80 per cento della spesa della bolletta”. “Costa 13 miliardi – aggiunge – i soldi ci sono. Lo Stato sta incassando di più da tutto quello che dipende dall’inflazione, quindi abbiamo tutti i soldi. E’ l’unica soluzione per l’emergenza che stiamo attraversando”.