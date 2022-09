Bologna, manager in prima linea per Race for the cure

Manager ai blocchi per Race for the cure, la tre giorni di eventi e iniziative per la salute, lo sport e la solidarietà dal 16 settembre a Bologna. Gran finale domenica 18 domenica con la tradizionale corsa di 5 chilometri e una passeggiata di 2 chilometri nelle vie del centro città. Alla manifestazione aderiscono anche Federmanager Bologna-Ferrara-Ravenna e Manageritalia Emilia-Romagna, associazioni che riuniscono dirigenti delle aziende industriali, commerciali e dei servizi: con Manager4Cure propongono un evento nell’evento e si concentrano sullo ‘star bene’. “I manager di Federmanager e Manageritalia credono che il tempo dedicato alla prevenzione e al prendersi cura di se stessi sia ben allocato nell’agenda settimanale. Siamo felici di fermarci a riflettere su un concetto di benessere a volte sottovalutato ma con risvolti unici nelle performance sul lavoro e nelle relazioni di tutti i giorni”, spiega Erik Pettinicchi, coordinatore del gruppo Giovani di Federmanager Bologna-Ferrara-Ravenna e referente dell’iniziativa. “Gli ultimi periodi ci hanno maggiormente evidenziato quanto sia importante prenderci cura delle persone con le quali lavoriamo e di noi stessi. Come manager dobbiamo prenderci il tempo per far stare Bene le persone che ci circondano, ascoltarle, dare loro il buon esempio attraverso il nostro comportamento”, aggiunge Cristina Mezzanotte, presidente di Manageritalia Emilia-Romagna. Il weekend votato al benessere e alla prevenzione dei manager parte sabato 17 settembre ai Giardini Margherita, dove si terrà l’incontro ‘Wellbeing personale e aziendale. Come gestire il nostro asset principale: noi stessi’. La partecipazione è gratuita ma è richiesta l’iscrizione (fino ad esaurimento dei posti disponibili). Domenica 18 un gruppo di manager delle due associazioni, insieme a colleghi, amici e familiari, parteciperà invece alla Race for the Cure sui due percorsi previsti con la squadra Manager4Cure capitanata da Erik Pettinicchi. La partenza è prevista alle ore 10, con ritrovo ai Giardini Margherita.