Napoli, lunedì ci sarà una sfida dei pasticcieri per San Gennaro

Saranno sette i maestri pasticceri che si sfideranno lunedì 12 settembre a Napoli per aggiudicarsi il titolo di vincitore della quinta edizione del pastry contest ‘San Gennà…un Dolce per San Gennaro’. Gli sfidanti che hanno superato le selezioni sono Giusy Avallone, della pasticceria Avallone di Quarto; Giusy Persico, della brigata del ristorante stellato Il Buco di Sorrento; Guglielmo Cavezza, titolare della Pasticceria Mommy Cafè di Cicciano; Raffaele Cristiano; della Pasticceria artigianale Raffaele Cristiano di Barra; Giovanni Giordano, pasticcere presso Sal De Riso Costa D’Amalfi di Minori; Aniello Iervolino, pastry chef del Regina Isabella di Ischia; e Ilaria Inchingolo, dell’Openlight caffè di Andria.

Molte delle 30 creazioni dedicate al santo patrono di Napoli nel corso delle edizioni precedenti sono diventate, a pieno titolo, protagoniste della pasticceria partenopea e non solo.Prima della finalissima, i dolci dedicati potranno essere degustrati in diverse pasticcerie, e Angelo Maria Tramontano, trasferitosi a New York nel locale ‘La Devozione’ nella 16th St, proporrà nella Grande Mela il suo “E’ sang e nun è acqua”, dolce vincitore del contest nel 2020.

Il contest, anche per questa edizione, vede confermato il patrocinio morale dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani, la più autorevole associazione nazionale di categoria. In giuria: il Relais Dessert, Luigi Biasetto; il maestro pasticcere pugliese, Antonio Daloisio; e l’ad di Mulino Caputo, Antimo Caputo.