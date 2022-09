Gli investitori premiano Equita come miglior broker indipendente italiano

Equita, (nella foto, l’a. d. Andrea Vismara) la principale Investment Bank indipendente italiana, si conferma anche nel 2022 ai vertici delle classifiche di Institutional Investor, prestigiosa testata giornalistica in ambito finanziario, con la sua ricerca e le sue attività di Sales, Trading & Execution e Corporate Access. Il team di Ricerca, guidato da Luigi de Bellis e Domenico Ghilotti, si è posizionato per il terzo anno consecutivo al primo posto nella categoria “Italy Small and Midcap Stocks”, confermando così il ruolo di riferimento di Equita per gli investitori italiani e internazionali che vogliono investire nelle aziende a piccola e media capitalizzazione. Il team di Ricerca si è inoltre classificato al secondo posto nella categoria generale “Overall Italy Research” e primo tra i broker indipendenti italiani. A dimostrazione dell’apprezzamento della qualità della ricerca e del lavoro svolto dagli analisti durante l’anno, l’82% dei voti ricevuti dal team Equita (88 su 107) si è concentrato nella fascia di eccellenza (punteggio di 5 su 5) e il 94% (101 su 107) ha riguardato la fascia alta di valutazione (punteggio 4 e 5 su un massimo di 5). All’ottimo risultato della Ricerca si affianca il successo del team di Sales & Trading – guidato da Fabio Arcari (responsabile Sales & Trading), Vincenzo Abbagnano e Cristiano Rho (co-responsabili Global Markets) – che si è posizionato al secondo posto nella classifica generale “Italy Sales” e primo tra i broker indipendenti italiani. I professionisti della sala operativa di Equita si sono posizionati anche al primo posto nella categoria “Italy Trading & Execution” grazie alla loro attenzione al cliente e al secondo posto nella classifica “Italy Corporate Access”, e primo tra i broker indipendenti italiani, grazie agli incontri, conferenze settoriali e videoconferenze organizzate da Equita per favorire il dialogo tra investitori istituzionali e società quotate. Gli investitori premiano Equita come miglior broker indipendente italiano Il team di Equita al 1° posto in Italia per la ricerca sulle Mid e Small Caps e per le attività di Trading & Execution nelle classifiche di Institutional Investor La ricerca di Equita prima classificata nella categoria “Italy Small & Midcap Stocks”. Secondo posto nella categoria generale “Overall Italy Research” e primo tra i broker indipendenti italiani Le attività di Sales & Trading al secondo posto nella categoria generale “Italy Sales” e prime tra i broker indipendenti italiani Il team si posiziona anche al primo posto nella categoria “Italy Trading & Execution” e secondo nella categoria “Italy Corporate Access” Equita prima per numero di voti ricevuti e al secondo posto nella classifica riassuntiva “Overall Broker – Italy (weighted by commission)”. Complessivamente, Equita si è posizionata al secondo posto nella classifica generale riassuntiva “Overall Broker – Italy (Weighted by commissions)” e prima per numero di voti. Il 76% delle preferenze degli investitori (294 su 389) si è concentrata nella fascia di eccellenza (punteggio di 5 su 5) e più del 90% dei voti (352 su 389) ha riguardato la fascia alta di valutazione (punteggio 4 e 5 su un massimo di 5). Questi brillanti risultati, in significativo miglioramento rispetto all’anno precedente in termini di numero di voti ricevuti dagli investitori, sono stati ottenuti grazie alla continua collaborazione tra gli analisti del team di ricerca e la sala operativa, due aree che oggi vantano più di 60 professionisti all’interno del Gruppo Equita e che in questi ultimi anni hanno consolidato ulteriormente il loro posizionamento di leadership sul mercato italiano investendo sulla crescita dell’organico, sulla diversificazione dell’offerta, sul servizio al cliente e sulla tecnologia.