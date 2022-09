Homizy opta per il regime SIIQ

Il Consiglio di Amministrazione di Homizy S.p.A., società che opera nel settore del Build To Rent con l’innovativa formula del co-living ha deliberato di procedere con le attività necessarie all’adesione al regime SIIQ e SIINQ per tutte le società del Gruppo. L’adesione a tale regime, la cui possibilità per le società quotate sul Mercato Euronext Growth è stata confermata lo scorso anno dall’Agenzia delle Entrate, vedrà il Gruppo Homizy mantenere l’attuale struttura, con la capogruppo Homizy S.p.A. – SIIQ – che detiene il 100% delle partecipazioni nelle società veicolo – SIINQ. Commenta così Alessandro Peveraro, nella foto, A.D. della Società: “La scelta di aderire al regime SIIQ nasce dalla volontà di ottenere la massima efficienza dal nostro modello di business che, occupandosi della messa a reddito di immobili residenziali, si presta perfettamente a questa struttura. Tale regime ci consentirà infatti di snellire l’operatività rispetto all’ipotesi di costituire il veicolo di cartolarizzazione, oltre a riconoscere l’applicazione del beneficio fiscale anche alla capogruppo”. Aggiunge inoltre Marco Grillo, Presidente: “Il modello della SIIQ è un modello consolidato che ci garantisce quindi una comprensione approfondita delle dinamiche, degli impatti e delle potenzialità. Inoltre, tale scelta avrà un altro importante vantaggio per i nostri azionisti, prevedendo il regime SIIQ la distribuzione annuale del 70% degli utili come dividendi, dal momento della loro realizzazione”. Il regime fiscale della SIIQ prevede l’esenzione dall’IRES e dall’IRAP del reddito dell’impresa derivante dall’attività di locazione e l’applicazione di una ritenuta del 20% sugli utili distribuiti ai soci. La possibilità di aderire a tale regime da parte delle società quotate sul mercato Euronext Growth Milan è stata confermata dall’Agenzia delle Entrate in risposta a un interpello nell’ottobre 2021, ragione per cui tale ipotesi non è stata prospettata in fase di quotazione della Società. In merito ai requisiti per l’ammissibilità, Homizy, entro due anni dall’adesione, dovrà adeguare la composizione del proprio capitale sociale, in quanto nessun socio può detenere una percentuale superiore al 60% del capitale; attualmente l’azionista di riferimento AbitareIn S.p.A. detiene circa il 70%. Relativamente al requisito dell’esercizio prevalente dell’attività di locazione immobiliare, è prevista la verifica attraverso due indici, uno di natura patrimoniale, che richiede che gli immobili posseduti destinati all’attività di locazione rappresentino almeno l’80% dell’attivo patrimoniale, e uno di natura economica, in base al quale per ciascun esercizio i ricavi provenienti dalla locazione devono rappresentare almeno l’80% dei componenti positivi del conto economico. Il Gruppo Homizy, operando esclusivamente nel campo della locazione di immobili, rispetta tali requisiti. Il modello di cartolarizzazione, individuato in sede di quotazione della Società sul mercato Euronext Growth Milan Pro (cfr. Modello Cartolarizzazione nel Documento di Ammissione), prevedeva la costituzione di un Veicolo che, al fine di reperire le risorse necessarie allo sviluppo delle attività, emettesse titoli obbligazionari sul mercato; la scelta per il regime SIIQ, che rappresenta esclusivamente l’adesione a un diverso regime fiscale, comporta la prosecuzione delle attività secondo il cd. Modello Property (cfr. Documento di Ammissione), implementato attraverso l’acquisizione diretta degli immobili e il reperimento delle risorse finanziarie tramite assunzione di debito bancario. Tale secondo modello (Modello Property) consente una gestione più efficiente delle attività non richiedendo la presenza del Master Servicer, ovvero di un soggetto terzo proprietario del Veicolo di Cartolarizzazione, addetto alla gestione dei flussi cartolarizzati. La proprietà diretta da parte dell’Emittente dei veicoli che detengono gli immobili, secondo il modello consolidato del Gruppo AbitareIn, consentendo la gestione diretta delle attività, favorisce il ricorso alla leva bancaria necessaria per standardizzare e sviluppare il business rendendo più funzionale l’operatività.