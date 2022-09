Restart, conclusa la vendita delle porzioni immobiliari di Palazzo Mora da parte di Aedilia Nord Est e perfezionato l’acquisto da parte di Restart della residua quota del 43,48% del capitale di Aedilia Nord Est

Facendo seguito a quanto comunicato in data 24 giugno 2022, Restart S.p.A. (nella foto, l’a. d. Giuseppe Roveda) comunica che, previo accertamento del verificarsi delle condizioni sospensive dell’operazione (i.e. prelazioni ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e della L. n. 392/78), (i) si sono perfezionate in favore della società acquirente Immobiliare Cinque Effe S.r.l. collegata a VIBA S.r.l., la vendita delle porzioni dell’immobile denominato “Palazzo Mora” sito nel Comune di Venezia, Località Cannaregio, Strada Nova n. 3659 (l’“Immobile”), di proprietà di Aedilia Nord Est S.r.l. (“Aedilia”) ad un corrispettivo in linea con i relativi valori di bilancio e pari ad Euro 5.200.000 e la cessione pro soluto del credito commerciale vantato da Aedilia nei confronti del conduttore dell’Immobile, ed (ii) è stato concluso l’acquisto da parte di Restart della partecipazione pari al 43,48% detenuta da VIBA in Aedilia ad un corrispettivo pari ad Euro 1.232.368; tale acquisto comporta il consolidamento integrale di Aedilia e della relativa controllata totalitaria Pival S.r.l. da parte di Restart. La complessiva operazione, che si inserisce nel contesto delle attività di dismissione e trasformazione in cassa degli assets non core, al netto dei relativi costi, ha generato per il Gruppo Restart un incremento delle disponibilità liquide per Euro 2,7 milioni circa.