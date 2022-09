Approvata la fusione per incorporazione di REVO in Elba Assicurazioni

L’Assemblea degli azionisti di REVO S.p.A., riunitasi sotto la presidenza di Antonia Boccadoro, nella foto, ha approvato la fusione per incorporazione della Spac REVO S.p.A. (“REVO”) nella controllata Elba Assicurazioni S.p.A. e la quotazione sul Mercato Euronext Milan e, sussistendone i requisiti, sul segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana (la “Quotazione”). La fusione è stata approvata con il voto favorevole del 99,30% dei presenti all’Assemblea, cui ha partecipato oltre il 53% del capitale sociale con diritto di voto. L’efficacia della fusione sarà contestuale alla data di Quotazione. La nuova realtà risultante dall’integrazione societaria assumerà la denominazione di REVO Insurance S.p.A. (“REVO Insurance”). Antonia Boccadoro, Presidente di REVO, ha dichiarato: “Oggi è un momento storico per la società che presiedo e sono felice di aver guidato l’Assemblea degli Azionisti che ha decretato la nascita della nuova società REVO Insurance. La fusione per incorporazione approvata è il traguardo di un percorso societario decisamente rapido. REVO ha sempre perseguito con tenacia il suo progetto ottenendo, in meno di un anno dal closing dell’acquisizione di Elba Assicurazioni, tutte le autorizzazioni necessarie alla fusione e, parallelamente, ha anche ricevuto le approvazioni da parte di IVASS che le hanno permesso di evolvere in modo deciso anche dal punto di vista del business e diventare operativa in quasi tutti i rami danni e con la capacità di operare in tutta Europa (LPS). REVO dimostra, al mercato e agli azionisti, di tenere fede e realizzare quanto previsto dal Piano Industriale”. Si ricorda che l’Assemblea di REVO aveva approvato la Business Combination con Elba Assicurazioni lo scorso 4 agosto 2021. La fusione approvata in data odierna rappresenta, pertanto, la naturale esecuzione del percorso societario intrapreso. Nell’ambito dell’operazione di Quotazione è stato affidato ad Equita SIM S.p.A. (“Equita”) ed Intesa Sanpaolo S.p.A. (“Intesa Sanpaolo”) il ruolo di Co-Sponsor. Equita agirà altresì in qualità di Specialist sul titolo successivamente alla Quotazione. Si informa inoltre che anche l’Assemblea degli Azionisti della società Elba Assicurazioni tenutasi il 5 settembre 2022, ha a propria volta approvato la fusione per incorporazione di REVO nonché la Quotazione. Contestualmente si è provveduto a riconfermare, per il triennio 2022–2024, il Consiglio di Amministrazione nella sua attuale composizione, compresi la dott.ssa Antonia Boccadoro, nella carica di Presidente, e il dott. Alberto Minali, nella carica di Amministratore Delegato. Si è quindi allineata la durata del mandato dell’organo amministrativo con la durata del Piano Industriale approvato lo scorso marzo.