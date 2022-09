ETER BIOMETRIC TECHNOLOGIES presenta un nuovo sistema di riconoscimento facciale

Eter Biometric Technologies, azienda modenese attiva da oltre vent’anni nel settore della produzione e distribuzione di sistemi di sicurezza elettronica, sarà presente a FARETE, l’evento promosso e organizzato da Confindustria Emilia, che avrà luogo mercoledì 7 e giovedì 8 settembre 2022 presso i padiglioni 14, 15 e 18 di BolognaFiere.

Eter Biometric Technologies presenterà la sua ampia gamma di prodotti per il controllo accessi: tornelli, tastiere con lettori di prossimità, lettori biometrici stand alone da esterno, telecamere termiche, un prodotto, quest’ultimo, nato per scopi militari, poiché permette di identificare con assoluta precisione e nitidezza un corpo in movimento anche a grande distanza, ma che oggi si è diffuso molto anche nella vita quotidiana, per la sorveglianza delle abitazioni, delle fabbriche o di luoghi isolati ad alto rischio.

Inoltre Eter presenterà Facestation F2 di Suprema, di cui è esclusivo distributore. Il terminale di riconoscimento facciale intelligente FS2-D FaceStation 2 di Suprema provvede al riconoscimento facciale per fornire l’autenticazione biometrica e il controllo degli accessi. Il rilevamento dei volti in tempo reale basato su IR impedisce l’accesso ai volti falsi. Questo dispositivo fornisce anche la lettura delle carte MIFARE ed è dotato di un altoparlante e un microfono integrati. Le interfacce su questo terminale includono RS-485, Ethernet 1000 M, relè, Wiegand (ingresso e uscita) e due ingressi TTL.

Lo schermo LCD da 4″ integrato utilizza un dispositivo basato su Android.

Il dispositivo è, inoltre, conforme al NDAA, acronimo di National Defense Authorization Act. Promossa da John S. McCain, è una legge federale degli Stati Uniti entrata in vigore il 13 agosto 2018. Tra le tante disposizioni della legge, la Sezione 889 proibisce alle agenzie federali statunitensi e ai loro appaltatori, nonché ai destinatari di sussidi o prestiti, di procurarsi o usare apparecchiature di telecomunicazione e videosorveglianza da una lista definita di produttori. Si applica a un componente fondamentale o essenziale di qualsiasi sistema o a una tecnologia critica di qualsiasi sistema.

Ciò significa che le agenzie federali non possono utilizzare telecamere prodotte da una qualsiasi delle società inserite nella blacklist. La conformità alla legge e in particolare alla Sezione 889 della stessa è un requisito fondamentale che consulenti, progettisti e system integrator dovranno prendere in considerazione se vorranno partecipare a gare per progetti in cui sono coinvolti clienti che operano negli Stati Uniti, o che sono filiali o consociate internazionali di aziende statunitensi.