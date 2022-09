 Nobis Assicurazioni è sponsor della Partita del Cuore 2022

Nobis Assicurazioni, la compagnia danni del Gruppo Nobis che propone polizze a elevato contenuto di servizio nelle aree auto e mobilità, turismo e viaggi, salute, casa e assistenza, è lieta di annunciare che per il quinto anno consecutivo sarà sponsor della Partita del Cuore, tra i più importanti appuntamenti di sport, spettacolo e solidarietà.



Giunta alla sua 31° edizione, con calcio d’inizio previsto mercoledì 7 settembre alle 21.30 presso l’U-Power Stadium di Monza, l’iniziativa vedrà impegnate la Nazionale Italiana Cantanti, capitanata da Enrico Ruggeri, e il Charity Team 45527, una speciale selezione composta da artisti, sportivi, personalità di livello nazionale e internazionale. Le due squadre scenderanno in campo per sensibilizzare la raccolta fondi a favore delle persone con Alzheimer del Paese Ritrovato de “La Meridiana Società Cooperativa e Solidale” e dei bambini del “Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino”.



Tra i nomi già confermati tra le fila delle due compagini si segnalano quelli di Francesco Totti, Gianni Morandi, Gabriel Omar Batistuta, Alessandro Cattelan, Sangiovanni, Leonardo, Bugo, Fabio Aru, Rkomi, Bob Sinclair, Marco Melandri, DJ Ringo, Moreno e Marco Simone, oltre a quello del Presidente di Nobis Assicurazioni, Alberto Di Tanno.



“Siamo molto felici di fornire il nostro sostegno a un evento così importante, che nel corso delle numerose edizioni ha saputo conquistare il cuore di milioni e milioni di italiani, trasformando la loro passione per lo sport in solidarietà reale -sottolinea Alberto Di Tanno, nella foto, Presidente di Nobis Assicurazioni- essere ancora una volta sponsor della Partita del Cuore è per noi motivo di grande orgoglio e ci permetterà di veicolare a un pubblico ancora più ampio alcuni tra i nostri più importanti valori, quali il profondo orientamento verso l’innovazione, la passione, l’impegno e l’importanza del gioco di squadra”.



Fino al 18 settembre sarà possibile sostenere la Partita del Cuore, donando 5 euro con una semplice telefonata o 2 euro con l’invio di un sms al numero solidale 45527.