Toscana, torna il “Palio con la Montata” di Limite sull’Arno

Siamo nel vivo del “Settembre Limitese”, la rassegna del Comune di Capraia e Limite che si compone di oltre 30 iniziative tra eventi culturali, sportivi, musicali, teatrali e gastronomici e che si svolgerà fino al 3 ottobre.

L’evento più atteso della manifestazione è il “Palio con la Montata” di Limite sull’Arno giunto alla 26° edizione che, come tradizione, si tiene il secondo lunedì di settembre nel tratto del lungarno Trento e Trieste. La gara remiera si svolge su gozzi a banco fisso con 8 rematori più timoniere e ‘montatore’, su un tratto di Arno che costeggia il Comune e su una distanza di circa 400 metri, ed è disputata tra i quattro Rioni di Limite sull’Arno – Di Sotto (colore rosso), Di Sopra (giallo), La Punta (verde), Castellina (celeste) che lavorano da mesi per organizzare l’evento e rendere l’iniziativa sempre più attraente e coinvolgente. E’ una tradizione remiera che se tradotta in sport, come ha sottolineato anche il presidente della Regione, significa la più antica società sportiva d’Italia di una disciplina olimpica come il canottaggio. La Società Canottieri di Limite fu infatti fondata nel 1861.

Accanto al Palio, già dalla fine degli anni ’90, veniva organizzata la sfilata storica in costume, con la collaborazione di tutta la cittadinanza. La sfilata ha sempre accompagnato il Palio, spesso anticipandolo di pochi giorni, e vuole rappresentare la vita e i costumi del paese nel ‘900, a cavallo tra il periodo precedente la seconda guerra mondiale e i decenni immediatamente successivi.

Interrotta nel 2020 e 2021 a causa delle restrizioni legate alla pandemia da Covid-19, la sfilata torna quest’anno per rendere ancora più completo il panorama degli eventi

Soddisfazione da parte del sindaco di Capraia e Limite che ringrazia per l’importante collaborazione la ProLoco, la Società Canottieri, le associazioni del territorio e i cittadini per aver contribuito a realizzare un calendario di eventi molto variegato e ricco di iniziative per offrire momenti di svago, condivisione ed intrattenimento ma anche per mantenere viva la tradizione remiera limitese, sottolineando il forte legame identitario che la comunità ha con il fiume Arno.