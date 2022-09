Lady Diana, in vendita il “love boat” della storia con Dodi

Lo chiamarono ‘love boat’, il super-yacht proprietà dei Fayed sul quale Diana, principessa del Galles, trascorse gli ultimi giorni, apparentemente felici, con il suo fidanzato, Dodi. Ora la spettacolare imbarcazione, ribattezzata Bash, torna di nuovo sul mercato.

Il Jonikal navigò nelle acque antistanti Cala di Volpe, in Sardegna, con puntate verso la Corsica, negli ultimi giorni dell’agosto 1997; e fu a bordo dello spettacolare imbarcazione da 60 metri che forse Dodi propose a Diana di sposarlo. Poi, il 31 agosto, i due si imbarcarono su un jet privato con cui volarono a Parigi, si pensò per andare a scegliere l’anello di fidanzamento. E proprio quella notte, la coppia rimase uccisa in un incidente d’auto insieme all’autista, Henri Paul, nel tunnel dell’Alma, inseguita da uno sciame di paparazzi. Secondo il quotidiano britannico The Times, sarà messo in vendita per 10 milioni di sterline il mese prossimo. Linee eleganti, interni lussuosi, piattaforma per l’atterraggio di elicotteri saranno certamente menzionati nella brochure di vendita; ma il superyacht alletta soprattutto per il legame con Diana e Dodi.

I due si erano conosciuti a una partita di polo a Windsor, nel 1986, quando lei era ancora sposata con il principe Carlo. Dopo il divorzio cominciarono una liaison. Diana, 36 anni, salì a bordo per la prima volta nel luglio 1997 con i suoi due giovani figli, William e Harry, mentre la barca era ormeggiata a St Tropez. Quando i principi tornarono a Balmoral per trascorrere qualche settimana con il padre e la nonna, la regina Elisabetta II, Fayed, che aveva 42 anni, portò Diana in una crociera di cinque giorni tra Corsica e Sardegna. Diana voleva essere all’estero quando l’amante del marito, Camilla Parker Bowles, ora duchessa di Cornovaglia, festeggiava il suo cinquantesimo compleanno. La principessa era tallonata dai paparazzi (secondo alcuni, li chiamava lei stessa); le sue foto sul Jonikal fecero rapidamente il giro del mondo e sono le ultime a testimoniare le ore felici della ‘principessa triste’: Diana seduta a poppa pensosa, Diana in costume animalier, Diana sdraiata a prendere il sole, Diana che si bacia con Dodi sul ponte superiore.

Costruito dal cantiere italiano Codecasa nel 1990, lo yacht fu venduto da Mohamed al Fayed -il padre di Dodi, per lungo tempo proprietario dei magazzini Harrods- per meno di 13 milini di dollari nel 2014 a un acquirente sconosciuto. Ribattezzato Bash, adesso viene venduto dal magnate libanese delle telecomunicazioni Basim Haidar: ha comprato la barca solo l’anno scorso, ma pare ne voglia una più grande.