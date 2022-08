The Trade Desk cresce anche nel secondo trimestre 2022 (+35%)

Los Angeles, 30 agosto 2022 – The Trade Desk, la principale advertising technology platform globale ed indipendente, nel secondo trimestre 2022 ha totalizzato ricavi per 377 milioni di dollari descrivendo una crescita del +35% rispetto allo stesso periodo nell’anno precedente.

“Nel secondo trimestre abbiamo conseguito un eccezionale risultato crescendo del 35% rispetto a un anno fa, superando in modo significativo la crescita mondiale del programmatic advertising. Molti altri brand leader a livello globale stanno siglando nuovi accordi o ampliando quelli esistenti con The Trade Desk, questo significa innovazione e valore che la nostra piattaforma restituisce rispetto alle limitazioni dei walled garden – afferma Jeff Green, co-fondatore e CEO di The Trade Desk – siamo fiduciosi che questo trend ci permetterà di guadagnare quote di mercato in ogni contesto. In parallelo, continuiamo ad investire per guidare la futura crescita nelle aree strategiche come identity, connected TV, retail media e ottimizzazione della supply chain. In ciascuna di queste aree abbiamo siglato partnership con alcuni dei principali editori, broadcaster, retailer e partner tecnologici di scala mondiale”

Attraverso The Trade Desk è possibile pianificare, gestire e ottimizzare campagne pubblicitarie su tutti i formati digitali – inclusi display, video, audio e native – e su una molteplicità di dispositivi, inclusi desktop, mobile, tablet, connected-TV, DOOH. L’integrazione in piattaforma delle principali realtà editoriali e data supplier, globali e locali, permette di massimizzare copertura e capacità decisionali. La vasta gamma di entreprise API consente ampi margini di customizzazione della piattaforma. The Trade Desk ha sede a Ventura, CA (USA) ed è presente con propri uffici in Nord America, Asia-Pacific e Europa. In Italia l’azienda ha sede a Milano.