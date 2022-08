IFA 2022, l’innovazione di TP-Link passa da connettività e smart home

L’azienda porta in fiera le novità pensate per il mercato consumer, come i nuovi prodotti smart Tapo, router e Sistemi Deco Mesh. A queste si aggiungono i vantaggi della soluzione Omada SDN pensata per il business.

TP-Link, fornitore leader a livello mondiale di prodotti di rete per la sfera domestica e la connettività enterprise, annuncia oggi le innovazioni tecnologiche della linea smart home e consumer che saranno presentate all’IFA 2022, dal 2 al 6 settembre a Berlino.

La famiglia Tapo si amplia con il termostato, il campanello e il sensore intelligenti.

I prodotti Tapo per la casa intelligente, dotati di app control e compatibili con i principali assistenti vocali, sono progettati per permettere agli utenti di abbracciare uno stile di vita smart affidandosi a dispositivi sicuri, efficienti dal punto di vista del consumo energetico e, allo stesso tempo, in grado di garantire il massimo comfort domestico. A fianco della già nota lampadina smart Tapo L530E, a IFA 2022 arrivano anche il campanello smart Tapo D230S1, la videocamera Tapo C225, il sensore di movimento T100, il termostato intelligente T315 e infinelo smart hub H100.

· Per chi vive spesso fuori casa avere la possibilità di tenere d’occhio gli spazi domestici, sia interni che esterni, è fondamentale. Combinando le funzionalità del campanello D230S1 e della videocamera C225 è possibile monitorare l’ingresso della propria abitazione anche da remoto: alle normali attività di sorveglianza per garantire la tutela della privacy e della sicurezza, si unisce la comodità di verificare l’arrivo di corrieri e ospiti o controllare il proprio animale domestico in giardino.

· Grazie alla sinergia tra il sensore T100 e l’hub intelligente H100 la casa diventa “interattiva” e ancora più sicura. Tramite l’app Tapo, infatti, sarà possibile sfruttare il sensore per impostare azioni come l’accensione automatica delle lampadine quando si entra nella stanza, oppure attivare un allarme da 90dB attraverso l’hub intelligente per scoraggiare tentativi di effrazione.

· Il termostato intelligente T315 può modificare la temperatura interna degli ambienti in base a misurazioni precise di calore/freddo e umidità o in base ad intervalli preimpostati programmati nel monitor.

· Tapo L530E è la lampadina smart LED che permette di creare in modo semplice e rapido un sistema di illuminazione intelligente ed eco-friendly. A fronte di un consumo di soli 9W offre infatti luminosità equivalente a quello di una lampadina a incandescenza da 60W, con la comodità di poter personalizzare gli ambienti scegliendo tra 16 milioni di colori. Inoltre, grazie a un hardware aggiornato e funzionalità come la programmazione di accensione e spegnimento e il monitoraggio dei consumi energetici, la lampadina Tapo può durare fino a oltre 13 anni.

Tecnologia Wi-Fi 6E: veloce e stabile, ovunque.

Negli anni TP-Link ha saputo evolversi proponendo tempestivamente prodotti dotati dei più aggiornati standard: ai dispositivi della gamma consumer si aggiungono quindi Router e Sistemi Deco dotati di Wi-Fi 6E che, grazie alla nuova banda 6GHz, sono in grado di portare l’esperienza di connessione a un livello superiore.

· Archer AXE200 Omni è un Router Wi-Fi 6E in grado di raggiungere velocità combinata delle 3 bande fino a 11Gbps, oltre a offrire connessioni cablate multi-gigabit. Il tratto distintivo del prodotto sono le antenne rotanti meccaniche che, grazie alla regolazione automatica o tramite app, ottimizzano la trasmissione del segnale creando una copertura ottimale e migliorando l’esperienza utente.

· Deco XE200 è il Sistema Mesh che incorpora lo standard Wi-Fi 6E e la tecnologia AI-Driven Mesh, per l’ottimizzazione degli stream dati. La soluzione ideale per connessioni simultanee e per applicazioni come VR e AR, grazie alle 16 antenne ad alto guadagno è infatti possibile creare una rete con copertura fino a 1900mq (confezione da 2 unità) e una capacità di oltre 200 dispositivi. Inoltre è dotato di connettività cablata multi-gigabit.

Omada SDN, professionale ed efficiente.

A IFA 2022 ampio spazio sarà dedicato a Omada SDN, la soluzione business Software-Defined Networking di TP-Link. Insieme ai prodotti della gamma – che comprende Access Point, Switch, Gateway e Controller Hybrid-Cloud – sarà possibile approfondire le funzionalità del Cloud-Based Controller Omada, atteso in Italia entro la fine dell’anno.

Il nuovo controller – totalmente Cloud e con la possibilità di gestire un numero illimitato di dispositivi di rete – offre maggiore efficienza e sicurezza nelle operazioni di gestione e manutenzione, con un’ampia scalabilità del network. Tra i vantaggi del Cloud Based-Controller spiccano:

· Zero-Touch Provisioning (ZTP): nessun intervento tecnico necessario per la configurazione in loco.

· Selezione automatica del canale e regolazione della potenza: le aziende ottengono prestazioni wireless potenti e riducono in modo significativo le interferenze Wi-Fi.

· Maggiore sicurezza: il traffico degli utenti non passa attraverso il cloud, garantendo una migliore protezione della privacy dei dati.

· Maggiore affidabilità: grazie alla disponibilità SLA del 99,99%, al rilevamento automatico dei guasti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e ai server di backup geograficamente isolati, tutte le operazioni continueranno sempre senza interruzioni.

Disponibilità in Italia

I prodotti saranno disponibili sul mercato italiano tra la fine dell’anno 2022 e l’inizio del 2023.