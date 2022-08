AWS inaugura una Regione negli Emirati Arabi Uniti

La seconda Regione AWS del Medio Oriente (UAE) consentirà ai clienti di eseguire carichi di lavoro e archiviare dati in modo sicuro negli Emirati Arabi Uniti (United Arab Emirates, UAE), offrendo al contempo agli utenti finali una latenza ancora inferiore.



Si stima che la nuova Regione AWS possa supportare una media di quasi 6.000 posti di lavoro a tempo pieno all’anno grazie a un investimento pianificato di oltre 5 miliardi di dollari (20 miliardi di dirham) negli Emirati Arabi Uniti fino al 2036Decine di migliaia di clienti in Medio Oriente e Africa settentrionale stanno portando avanti innovazione con AWS, tra cui Al Ghurair Investment, Alef Education, Dubai Islamic Bank, GEMS Education, il Ministero della salute e della prevenzione degli Emirati Arabi Uniti e YAP.



Amazon Web Services, una società del gruppo Amazon.com, ha annunciato oggi l’inaugurazione della Regione AWS del Medio Oriente (UAE), la seconda Regione in quest’area geografica.