Sculati & Partners: nuovo ufficio stampa Italia per Museo

L’agenzia di comunicazione Sculati & Partners ha ricevuto l’incarico per curare l’attività di ufficio stampa in Italia di MUSTO, marchio di abbigliamento tecnico multiuso per tutti gli sport e leader globale nel settore velico. Sculati & Partners, in particolare, lavorerà a stretto contatto con l’agenzia inglese Mallory Group che cura la comunicazione nel mondo per MUSTO.

Un team dedicato dell’agenzia si occuperà della comunicazione di prodotto delle linee di abbigliamento tecnico da vela, oltre a svolgere attività di pr e media relation a supporto degli atleti italiani che fanno parte del #TeamMusto come ambasciatori del marchio.

Fondata nel Regno Unito nel 1964, Musto è il marchio di abbigliamento tecnico nautico numero uno al mondo e leader globale nell’abbigliamento outdoor e scelto dai migliori velisti internazionale. Come primo brand di vela ad aver collaborato con GORE-TEX, Musto rappresenta il punto di riferimento per l’innovazione, lavorando con i migliori velisti del mondo, che vincono medaglie olimpiche, circumnavigano il globo, gareggiano in alcuni degli ambienti più difficili del pianeta.

Sculati & Partners, con oltre 15 anni di attività nella comunicazione nel settore della nautica e alla conoscenza dei media nazionali e internazionali, non solo di settore, ma anche generalisti e di lifestyle, contribuirà a comunicare tutte le innovazioni del marchio di abbigliamento che da 50 anni è scelto dai più importanti velisti e atleti di fama mondiale.

Sculati & Partners, con sede a Milano, è una delle agenzie di consulenza in comunicazione di riferimento all’interno della yachting industry mondiale, un settore che coinvolge un mercato in crescita sviluppato in tutto il mondo, ma in cui l’Italia è leader assoluto.