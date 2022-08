L&T Technology Services si aggiudica un accordo quinquennale dal BMW Group nel settore dell’infotainment

L&T Technology Services Limited, società leader mondiale di servizi di ingegneria, ha annunciato di aver vinto un accordo quinquennale multimilionario dal produttore europeo di veicoli di lusso BMW Group per fornire servizi di ingegneria di fascia alta.



Il grande affare è stato assegnato a LTTS grazie alla sua profonda esperienza nel settore e alla leadership ingegneristica nelle tecnologie di trasporto e alla comprovata capacità di LTTS di offrire opportunità uniche per ampliare i progetti esistenti e lavorare su quelli nuovi. Il team di ingegneri LTTS fornirà servizi nelle aree di creazione e integrazione di software, convalida dell’infotainment e gestione dei difetti.

LTTS ha un Near Shore Center esistente che fornisce servizi di ingegneria e ricerca e sviluppo per la suite di console di infotainment del BMW Group e la sua famiglia di veicoli elettrici ibridi. La vicinanza al campus del BMW Group consentirà agli ingegneri di LTTS di lavorare su una varietà di soluzioni e offrire servizi in tempo reale.



“L’ultimo accordo vinto testimonia l’esperienza di lunga data di LTTS nel settore dei servizi di ingegneria automobilistica. I nostri servizi di ingegneria dei trasporti consentono ai principali OEM di costruire veicoli innovativi e sostenibili e ottenere un time-to-market più rapido utilizzando le tecnologie digitali della nuova era. Siamo lieti di rafforzare il nostro attuale impegno con il BMW Group e siamo pienamente impegnati a implementare le nostre capacità di ingegneria digitale e ad assistere con il lancio della loro nuova famiglia di veicoli ibridi”, ha affermato Abhishek Sinha, Direttore operativo e membro del consiglio di L&T Technology Services.