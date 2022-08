People2.0 acquiesce Husys, fornitore di servizi di consulenza HR e EOR

La partnership espande ulteriormente l’impronta globale in rapida crescita di People2.0 in India

People2.0, la più grande piattaforma di servizi di datore di lavoro globale al mondo (EOR) e agente di registrazione (AOR), ha annunciato oggi di aver acquisito Husys, un fornitore di servizi di consulenza HR e EOR end-to-end con sede in India. La transazione segna la quinta acquisizione di People2.0 nell’ultimo anno mentre continua ad espandere la sua presenza globale e la suite di servizi EOR e AOR. Questa ultima acquisizione espande ulteriormente le capacità di People2.0 di servire i conglomerati globali nel mercato indiano in rapida crescita, fornendo al contempo a Husys capacità aggiuntive in tutto il mondo.

“Non solo è un onore collaborare con un fornitore di servizi EOR esperto e collaudato come Husys, ma rappresenta un altro passo importante nella nostra missione di essere riconosciuto in tutto il mondo come il principale abilitatore di accordi di lavoro flessibili e mobili”, ha affermato Erik Vonk (in foto) , Presidente Esecutivo e Amministratore Delegato.

“Dopo aver appena celebrato il nostro 20° anniversario, abbiamo riflettuto su quanto lontano è arrivata Husys e sulle opportunità che abbiamo davanti a noi nel mondo del lavoro in continua evoluzione”, ha affermato GR Reddy, CEO e fondatore. “Siamo grati ai nostri clienti, dipendenti e partner che ci hanno permesso di arrivare così lontano. Siamo entusiasti del futuro e dei vantaggi che i nostri team e i nostri clienti otterranno quando entreremo a far parte della famiglia People2.0″.

A marzo, People2.0 ha annunciato l’acquisizione del fornitore di servizi EOR/AOR con sede ad Abu-Dhabi entrambi, ampliando la propria presenza per includere il mercato MENA in rapida crescita. Ad aprile, l’acquisizione del Gruppo Ayers a Sydney ha consolidato la posizione di leadership di mercato di People2.0 in Australia. Il mese scorso, People2.0 ha ampliato la propria offerta di servizi attraverso l’acquisizione del Gruppo Brookson, un fornitore leader di servizi di supporto con sede nel Regno Unito a contraenti indipendenti.

Il team di Husys si unirà alle operazioni regionali APAC di People2.0 per garantire la continuità relazionale e consentire loro di guidare i clienti a utilizzare al meglio le risorse globali di People2.0. Nei prossimi mesi, Husys inizierà la sua transizione al nome e al marchio People2.0. Ulteriori dettagli dell’accordo non sono stati resi noti.