Mary Kay Inc., paladina della sostenibilità e dell’amministrazione responsabile operante su scala globale, è da molto tempo in prima linea nella lotta per proteggere gli oceani. Alcuni rappresentanti del marchio hanno partecipato di recente a Making Waves: Women Leaders in Ocean Conservation (Agitare le acque: il ruolo delle donne nella conservazione dell’acqua), un dibattito virtuale tra esperti sponsorizzato da The Nature Conservancy, l’organizzazione globale senza scopo di lucro il cui obiettivo consiste nella creazione di un mondo in cui le persone e la natura possano prosperare.

Nel corso del suddetto evento, i relatori hanno illustrato le iniziative intraprese da donne leader di tutto il mondo per ripristinare la salute degli oceani, sottolineando il bisogno di fare di più. Tra i temi dibattuti compaiono l’emancipazione, l’istruzione e la motivazione della prossima generazione, nonché l’importanza della leadership locale.

Tra i relatori che si sono uniti a Mary Kay, erano presenti:

Dott.ssa Lizzie Mcleod , responsabile della divisione Barriere coralline globali presso The Nature Conservancy.

“Mettere in primo piano e sostenere i paladini degli oceani e del clima di tutto il mondo costituisce un mezzo essenziale per far fronte alla crisi della biodiversità e alla crisi climatica”, ha affermato la dott.ssa Lizzie Mcleod, responsabile della divisione Barriere coralline globali presso The Nature Conservancy. “Inoltre, l’ampliamento delle opportunità di partecipazione e amministrazione da parte delle donne delle iniziative per la conservazione degli oceani e degli interventi per contrastare il cambiamento climatico garantisce l’implementazione di progetti più equi e sostenibili che meglio rispondono alle esigenze della collettività e da cui possano trarre giovamento le persone e la natura”.

Mary Kay è pienamente consapevole del fatto che una qualsiasi minaccia alla salute dei nostri oceani rappresenta una minaccia esistenziale per tutti noi e ci impegniamo pertanto a collaborare con altri leader in questo ambito per fare la differenza.