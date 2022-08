WSI annuncia lo sviluppo congiunto di un sistema di analisi sismica durante la perforazione

Aramco e Wireless Seismic (WSI) hanno dato il via allo sviluppo congiunto del sistema di nuova generazione DrillCAM™, che permette di valutare il sisma in tempo reale durante la perforazione, riducendo in modo significativo il ciclo dei tempi di perforazione, migliorando la sicurezza operativa e offrendo una importante riduzione dei costi.

Il sistema DrillCAM fornirà un flusso di informazioni in tempo reale durante il processo di perforazione, al fine di monitorare lo stato dell’attrezzatura di perforazione e l’accuratezza del modello del sottosuolo, e offrire immagini delle porzioni delle sezioni da perforare. Ciò è reso possibile grazie alla tecnologia di acquisizione sismica di base di WSI, in grado di trasmettere grandi quantità di dati wireless in ambienti fisici complessi.

