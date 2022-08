L’African Cybersecurity Center avrà sede a Lomè

L’African Cybersecurity Center, piattaforma regionale per la sicurezza informatica istituita dal Togo, con il supporto della Commissione economica per l’Africa delle Nazioni Unite – Uneca – avrà sede a Lomè. La nuova struttura fornirà competenze subregionali in materia di sicurezza informatica e attività relative alla promozione della sicurezza informatica e alle indagini sulla criminalità informatica.

“Abbiamo l’ambizione di rendere il nostro Paese un vero hub digitale in Africa. Il nostro modello di partnership con il settore privato è uno dei nostri approcci innovativi che vogliamo mostrare per ispirare altri paesi per un cyberspazio più sicuro nel continente”, si è rallegrata Cina Lawson, ministro dell’Economia digitale e della Trasformazione digitale.