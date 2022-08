Aero raccoglie 65 milioni di dollari in un round di finanziamento di Serie B per accelerare il futuro dei viaggi aerei premium

La compagnia aerea semi-privata offrirà viaggi aerei premium attraverso un’espansione su scala globale alimentata dalla domanda di mercato

Aero Technologies, Inc., una compagnia aerea che offre voli premium di nuova generazione verso destinazioni statunitensi ed europee, ha annunciato oggi di aver raccolto 65 milioni di dollari in capitale, 50 milioni sotto forma di finanziamento di Serie B e 15 milioni sotto forma di titoli convertibili, portando la valutazione post-moneta dell’azienda a 300 milioni di dollari. Il round di finanziamento è stato guidato congiuntamente da AlbaCore Capital Group, una delle maggiori società di investimenti alternativi d’Europa, e dagli investitori preesistenti Expa e Keyframe Capital, a cui si è aggiunto Capital One Ventures, quale nuovo investitore.

Ispirato all’età d’oro dell’aviazione e pensata per la vita moderna, Aero sta ridefinendo il concetto stesso di viaggio aereo semi-privato. Aero offre voli da diporto premium servendosi di terminali privati, arricchendo l’esperienza dei viaggiatori con servizi di concierge personalizzati, dalla prenotazione all’atterraggio. Con la sua flotta di eleganti aerei neri, Aero offre ai passeggeri un’esperienza di volo agevole e di prim’ordine verso mete selezionate negli Stati Uniti e in Europa. I fondi raccolti nell’ambito del round di finanziamento di Serie B verranno utilizzati per sostenere l’espansione della società su scala globale e per rispondere in modo ancora più efficiente alla domanda crescente per le rotte esistenti. Aero offre attualmente voli verso Aspen, Los Cabos e Sun Valley dai terminal privati ​​statunitensi di Los Angeles (Van Nuys) e San Francisco (SFO), nonché verso Ibiza, Mykonos e Nizza dall’Aeroporto di Farnborough di Londra.

“Sono davvero entusiasta di annunciare il finanziamento di Serie B raccolto da Aero che ne stimolerà ulteriormente la crescita e l’espansione in nuovi mercati. Il successo riscosso da Aero negli ultimi anni dimostra il desiderio dei clienti statunitensi ed europei di poter finalmente usufruire di un’esperienza di volo come quella offerta da Aero” ha dichiarato Uma Subramanian, amministratrice delegata di Aero. “Aero sta crescendo rapidamente e non vediamo l’ora di poter proporre l’esperienza Aero in nuovi mercati nei mesi a venire”.

“Aero offre puntualmente e immancabilmente un’esperienza di volo memorabile e ha dimostrato di essere un leader all’avanguardia nel plasmare il futuro dei viaggi aerei premium” ha affermato John Rapaport, direttore degli investimenti presso Keyframe Capital. “Aero ha sviluppato un marchio di riconoscibile e un servizio di volo curato nei minimi dettagli che i clienti adorano. Siamo entusiasti di consolidare ulteriormente i successi conseguiti da Aero e di contribuire alla creazione del prossimo livello di esperienze di volo globali.”