Prosimo lancia il primo toolkit NetDevOps full-stack del settore per reti multi-cloud

Le aziende Fortune 500 e le grandi società implementano la soluzione Prosimo Full-Stack Cloud Transit per accelerare lo sviluppo delle applicazioni e accrescere dell’80% l’agilità aziendale.



Prosimo introduce innovazioni NetDevOps con il lancio della prima infrastruttura come codice (Infrastructure-as-Code, IaC) full-stack del settore per reti multi-cloud consentendo ai team addetti alla gestione della rete di adottare prassi DevOps moderne per ambienti multi-cloud.

Propone un modello ai team addetti alle applicazioni e DevOps per una migrazione al cloud incentrata su applicazioni e servizi con funzionalità di rete integrata.

Espande le funzionalità di rete multi-cloud autonoma grazie a insight più dettagliati basati sull’apprendimento automatico (Machine Learning, ML) per ridurre ulteriormente il tempo medio di riparazione (Mean Time To Repair, MTTR) ed eliminare gli errori umani.