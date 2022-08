Featurespace e Vital4 collaborano per fornire un miglior screening delle watchlist

° Il partenariato integra i dati di Vital4 in ARIC™ Risk Hub

° Il settore si avvantaggia di migliori analisi e informazioni basate sull’IA

° Supporto delle attività di antiriciclaggio (AML) e della conformità con le sanzioni

Featurespace e Vital4 hanno firmato una collaborazione mondiale per la fornitura, al settore dei servizi finanziari, di watchlist basate sull’intelligenza artificiale, PEP, sanzioni e screening dei media avversi tramite la premiata soluzione ARIC Risk Hub targata Featurespace. Con questo partenariato, ARIC Risk Hub per l’AML rappresenta per i clienti una soluzione omnicomprensiva e completa per la prevenzione dei rischi finanziari.

Tramite un’unica API, ARIC Risk Hub per l’AML utilizzerà i dati della watchlist raccolti e selezionati da Vital4 per migliorare le performance dei modelli di autoapprendimento di Featurespace, migliorando così l’accuratezza e riducendo i falsi positivi nelle entità e transazioni flaggate.