Aumenta il turismo a Dongying grazie al Fiume Giallo

Dongying, città litoranea nella provincia dello Shandong, nella parte orientale della Cina, si impegna per promuovere lo sviluppo integrato del turismo culturale grazie alle sue uniche risorse storiche e all’eccezionale panorama naturale, entrambi patrimoni collegati al Fiume Giallo.

Il Fiume Giallo è il secondo corso d’acqua più lungo della Cina. È frequentemente soprannominato “Fiume Madre” nell’intero paese. Dongying, situata in prossimità della foce, ha conosciuto un importante sviluppo culturale proprio grazie al Fiume Giallo, ed il suo delta vanta una squisita bellezza naturale capace di generare redditizie opportunità turistiche.

Per anni le autorità locali hanno rivolto la loro attenzione verso l’integrazione tra protezione ambientale, eredità culturale ed eccellente sviluppo qualitativo, allo scopo di promuovere progetti di turismo culturale lungo il corso del Fiume Giallo.

Grazie al costante impegno del governo locale, che negli ultimi anni ha puntato alla salvaguardia dell’ambiente naturale, la riserva naturale nazionale del Delta del Fiume Giallo di questa città è diventata un importante centro di sosta e migrazione per molte specie di uccelli, al punto che l’area è stata soprannominata “aeroporto internazionale per i volatili”.

Le specie di uccelli che vivono nei terreni acquitrinosi è passato da 187 del 1992 a 371 nel 2022. e la popolazione totale di volatili è approssimativamente compresa tra i 3~4 milioni, favorendo un massiccio afflusso di turisti. Dongying è ora l’area di maggior riproduzione della cicogna bianca orientale, una rara specie migratoria.

In base ai dati statistici forniti dall’amministrazione municipale, lo scorso anno Dongying ha registrato 16,46 milioni di presenze turistiche tra viaggiatori cinesi e stranieri, realizzando un fatturato di 17,11 miliardi di yuan (2,54 miliardi di dollari USA) nel settore turistico.

Dongying sta sfruttando le sue risorse naturali, i parchi ornitologici e i panorami del Fiume Giallo per diventare una rinomata destinazione per il turismo culturale legato alla storia del Fiume Giallo.

I vari aspetti culturali del Fiume Giallo sono stati esplorati con un crescente impegno di mezzi e risorse, sviluppando in questo ambito progetti turistici di elevata qualità, ed organizzando numerose attività culturali per i visitatori. Nel corso dell’anno sono state promosse quasi venti attività accessibili sia online che in loco, come le popolari biciclettate lungo il Fiume Giallo.

Dongying si sta inoltre concentrando per fondere la cultura del Fiume Giallo e l’innovazione digitale, così da diffondere ulteriormente la fama di questo corso d’acqua, come sottolineato da Li Huifen, responsabile dell’ufficio municipale di Dongying per la cultura ed il turismo.

La città ha in programma di porre le fondamenta per l’innovazione del turismo culturale digitale e la realizzazione di sei futuristiche aree scientifiche immersive, così da formare un complesso culturale, turistico e imprenditoriale.