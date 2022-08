Musk fa cassa per lo scontro con Twitter: vendute azioni Tesla per 7 miliardi di dollari

Elon Musk (in foto) fa cassa: secondo i documenti depositati presso la Sec, l’imprenditore tra il 5 e il 9 agosto ha venduto 7,9 milioni di azioni Tesla per un valore di quasi 7 miliardi di dollari (6,9). Per Musk, che già lo scorso anno aveva fatto scattare una massiccia cessione di azioni per far fronte ai propri obblighi fiscali, si tratta la maggiore vendita di sempre. A giustificare la decisione è stato lo stesso numero uno di Tesla, rispondendo a un utente su Twitter che gli chiedeva se avesse venduto azioni. “Nel caso (speriamo improbabile) in cui Twitter costringa l’accordo a chiudersi *e* alcuni partner finanziari non si facciano avanti, è importante evitare una vendita d’emergenza di azioni Tesla”.

ll multimiliardario e capo di Tesla è attualmente coinvolto in una battaglia legale per l’acquisizione del social network Twitter. Musk ha sfidato il capo di Twitter a partecipare a un dibattito pubblico e a dimostrare la quota di account falsi sul social network, un punto di contestazione avanzato dal multimiliardario americano per ritirare la sua offerta di acquisto, dando il via a una battaglia legale. Musk ha firmato un accordo da 44 miliardi di dollari per acquistare il social network ad aprile, prima di interromperlo unilateralmente all’inizio di luglio. Ritiene infatti che Twitter abbia mentito sulla percentuale di account falsi e di spam presenti sulla sua piattaforma e sostiene addirittura che il social network abbia “frodato” gonfiando deliberatamente il numero di account monetizzabili. Ad aprile, il capo di Tesla aveva già venduto circa 8,5 miliardi di dollari di azioni della sua azienda automobilistica per prepararsi all’acquisizione del social network