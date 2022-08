Pharma Tech Holdings SA ottiene un accordo di impegno di capitale di CHF 30 milioni dall’investitore globale LDA Capital

Pharma Tech Holding SA (“PTH”) ha annunciato oggi di essersi assicurata un investimento di CHF 30 milioni per sostenere i suoi investimenti di portafoglio da LDA Capital Ltd, un gruppo di investimento globale con esperienza in transazioni transfrontaliere tra cui l’agricoltura, l’agri-tech e i settori del CBD.

Fondata nel 2019, PTH è una holding con sede in Svizzera, che investe in imprese innovative con un alto valore tecnologico e potenziale di scalabilità, principalmente in Svizzera e in Europa, con particolare attenzione alla tecnologia sanitaria, all’agri-tech e al cibo funzionale.

Questo investimento consentirà a PTH di investire e sostenere principalmente la sua società di portafoglio Blue Sky Swisse SA (“BSS”) una JV tra PTH e la società quotata IGEA PHARMA NV (“Igea”), IGPH – ISIN NL0012768675. BSS si concentra sull’estrazione di principi attivi naturali da matrici vegetali, rifiuti vegetali e fonti rinnovabili per fornire prodotti B2B sotto forma di olio di CBD, terpeni e cere. Lo stabilimento situato a Biasca, sarà costruito allo stato dell’arte della tecnologia estrattiva da CO2 super critica e sarà energeticamente autosufficiente attraverso l’utilizzo di pannelli solari fotovoltaici e teleriscaldamento. BSS garantirà la massima qualità di CBD anche grazie ad un processo di estrazione proprietario, a partire dall’agricoltura eseguita sotto stretto controllo e culminando con l’immediato congelamento dei fiori dopo la raccolta, con l’obiettivo di vendere anche formulazioni “tutte naturali” per aumentare la biodisponibilità migliorando così le possibili applicazioni. Ultimo, ma non meno importante, BSS investirà nella filiera delle materie prime agricole e creerà una serra aeroponica in Ticino, per fornire un olio di CBD farmaceutico GMP di alta qualità.

LDA Capital ha accettato di impegnare un importo fino a CHF 30 milioni (l'”Impegno di capitale”) in contanti entro un massimo di tre anni. Questo impegno di capitale sarà rilasciato sulla base dei prelievi da parte di PTH, che PTH ha il diritto di esercitare a sua esclusiva discrezione.

“Siamo entusiasti di questa partnership e siamo così felici che LDA Capital riconosca il valore di PTH e della sua società in portafoglio, con l’obiettivo di creare uno degli hub più innovativi per la salute-tecnologia, l’agri-tech e l’alimentazione funzionale”, ha dichiarato Sabina Del Nigro, CEO di PTH.

Informazioni su Pharma Tech Holding: Pharma Tech Holding SA (PTH) è una holding con sede a Lugano, in Svizzera, che investe in imprese innovative con un alto valore tecnologico e potenziale di scalabilità, principalmente in Svizzera e in Europa, con particolare attenzione alla tecnologia sanitaria, all’agri-tech e all’alimentazione funzionale.