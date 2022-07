Comal, emissione di un Minibond da 7 mln nell’ambito del programma “Basket Bond – Energia Sostenibile”

Comal S.p.A., società attiva nel settore dell’impiantistica per la produzione di energia da fonte solare, specializzata nella realizzazione di impianti fotovoltaici di grande potenza con formula EPC e O&M, rende noto di aver emesso in data odierna un minibond , non convertibile e non subordinato del valore di 7 milioni di Euro e una durata di 6 anni realizzato nell’ambito del programma “Basket Bond – Energia Sostenibile”.

Le obbligazioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente. Alle obbligazioni è stato assegnato il seguente Codice ISIN: IT0005504326. Il prestito obbligazionario non è destinato alla quotazione presso alcun mercato regolamentato né alla negoziazione presso alcun sistema multilaterale di negoziazione.

Il prestito obbligazionario potrà circolare esclusivamente tra investitori qualificati e istituzionali, come definiti ai sensi dell’art. 2, paragrafo 1, lett. e) del Regolamento (UE) 1129/2017, come di volta in volta integrato e modificato (il “Regolamento Prospetti”) e dall’art. 100 del D.lgs. 58/1998, come di volta in volta integrato e modificato, come implementato dall’articolo 35, comma 1, lettera d) del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, come successivamente modificato e integrato.

Le risorse raccolte saranno impiegate da parte di Comal per la realizzazione dell’impianto dedicato alla realizzazione dei tracker nello stabilimento “Alessandro Volta” a Montalto di Castro (cfr. comunicato del 17 febbraio 2022), per l’ottimizzazione dell’approvvigionamento delle materie prime, in particolare l’acciaio, per la realizzazione dei tracker, e per investimenti focalizzati sulla sostenibilità e sulla ricerca per migliorare la circolarità dell’intero processo produttivo.

Quest’ultimo investimento è coerente con gli obiettivi del programma “Basket Bond – Energia Sostenibile”, che prevede che una parte della nuova finanza venga destinata dalla società emittente a progetti a supporto della transizione energetica e dello sviluppo sostenibile. Si ricorda, infatti, che il programma “Basket Bond – Energia Sostenibile” si rivolge a PMI con progetti e piani di investimento che contribuiscono al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, con conseguente miglioramento del profilo di sostenibilità dell’impresa.

Alfredo Balletti, nella foto, amministratore delegato di Comal, ha commentato: “Siamo molto orgogliosi e onorati di essere stati selezionati tra numerose aziende per il programma “Basket Bond – Energia Sostenibile”. Comal è da sempre impegnata in un percorso di transizione energetica, con l’ambizione di migliorare i nostri processi industriali coerentemente con il modello di business della Società. In particolare, grazie a queste nuove risorse potremo finanziare iniziative concrete come il rinnovamento degli impianti ai fini di migliorarne l’efficienza energetica e il loro impatto ambientale”.