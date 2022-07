doValue, accordo con NBG per cartolarizzazione HAPS da 1 mld

doValue S.p.A. (nella foto, l’a. d. Andrea Mangoni) è lieta di comunicare che, attraverso la sua controllata doValue Greece, ha firmato un accordo con la National Bank of Greece (“NBG”) in relazione alla gestione di un portafoglio greco costituito principalmente da mutui ipotecari deteriorati (NPL) per un Gross Book Value di circa €1,0 miliardo (“Progetto Frontier II”).

L’accordo è condizionato al completamento della cartolarizzazione del portafoglio secondo il cosiddetto Hellenic Asset Protection Scheme (HAPS) la cui finalizzazione è prevista per la seconda metà del 2022.

NBG ha assegnato il Progetto Frontier II a doValue sulla base della fiducia e del track record costruito durante il processo legato al Progetto Frontier I.

Il Progetto Frontier II, rappresenta per il Gruppo un altro passo importante nell’esecuzione del Piano Industriale 2022-2024 e rappresenta un’altra pietra miliare per doValue nel percorso di consolidamento della propria posizione come servicer indipendente di riferimento in Grecia.

Con il Progetto Frontier II, e considerato il Progetto Neptune (€500 milioni), il Progetto Frontier I (€5,7 miliardi), ed il Progetto Mexico (€3,2 miliardi), doValue ha accumulato più di €10 miliardi di mandati negli ultimi 12 mesi in Grecia.

Il nuovo GBV legato a Project Frontier II è già stato incluso nel dato aggregato relativo ai nuovi mandati aggiudicati da inizio 2022 comunicato nel contesto dei risultati del primo trimestre 2022 presentati al mercato il 13 maggio 2022.