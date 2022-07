Friuli Venezia Giulia, stanziati 100 mln per l’agricoltura e a contrasto della crisi idrica

Quasi un centinaio di milioni di euro, tra fondi della Regione e risorse del Pnrr, sono previsti nell’ambito dell’agricoltura del Friuli Venezia Giulia (nella foto, il presidente Massimiliano Fedriga) per far fronte alla crisi idrica e al cambiamento climatico nei prossimi anni. Venticinque milioni sono già stati finanziati negli ultimi quattro anni dalla Regione per la riconversione dei sistemi irrigui da parte dei Consorzi di bonifica e delle imprese. Altri 18 milioni sono stati stanziati quest’anno dall’esecutivo regionale per la progettazione e la realizzazione di bacini idrici irrigui sui diversi territori regionali. A questi fondi, come precisa una nota della Regione, si sommano poi le risorse del Pnrr che andranno a finanziare i progetti presentati dai Consorzi in partnership con l’amministrazione regionale.

A illustrare il quadro degli interventi sul fronte della lotta alla siccità e al cambiamento climatico è stato l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari e alle foreste, Stefano Zannier, nell’ambito di un incontro con i tre Consorzi di bonifica del Friuli Venezia Giulia e con le associazioni di categoria del mondo agricolo questa mattina a Udine. Il vertice è servito per fare il punto anche sulla difficile situazione attuale legata alla grave siccità che sta colpendo ormai pesantemente anche il Fvg. Gli interventi “andranno – ha detto Zannier – verso l’alta efficienza sull’utilizzo della risorsa idrica, migliorando sia la distribuzione che la raccolta dell’acqua”.