Valor Econômico e PwC posizionano CNH Industrial tra le aziende più innovative del Brasile

CNH Industrial (nella foto, l’a. d. Scott Wine) si conferma come una delle aziende più innovative del Brasile in occasione dell’assegnazione del premio annuale “Valor Inovação Brasil“. I riconoscimenti sono stati conferiti dall’autorità giornalistica finanziaria nazionale Valor Econômico, in collaborazione con Strategy&, il team globale di consulenza per la strategia di PricewaterhouseCoopers (PwC). L’annuncio è avvenuto il 26 luglio nel corso di una cerimonia di premiazione virtuale.

I premi Valor Inovação Brasil sono stati istituiti nel 2015. CNH Industrial è stata inclusa sin dall’inizio e di anno in anno la sua posizione è salita nella classifica. Questa edizione vede l’Azienda conquistare il primo posto nella sua categoria di settore per il terzo anno consecutivo. CNH Industrial ha anche raggiunto la sua migliore posizione nella classifica generale, piazzandosi al settimo posto su 150 aziende di 23 settori diversi. I partecipanti vengono valutati sulla base di un modello sviluppato specificamente per il Brasile. Gli indicatori qualitativi e quantitativi presi in esame identificano le società che adottano le migliori pratiche e politiche innovative, compiono investimenti importanti nel mercato locale e raggiungono i risultati più significativi.

“Queste posizioni di rilievo rispecchiano l’evoluzione del nostro lavoro, che va ben oltre le attrezzature e i servizi che offriamo al nostro personale e ai processi interni. Si tratta di una trasformazione che mette in evidenza la nostra cultura dell’innovazione, il modo in cui investiamo nel capitale umano e nell’intera catena di valore, dando massima priorità ai vantaggi per i nostri clienti”, ha dichiarato Vilmar Fistarol, President Latin America di CNH Industrial.

A livello globale, CNH Industrial si impegna fortemente per essere un propulsore dell’innovazione nell’agricoltura e nelle costruzioni. Lo dimostrano i continui investimenti della Società per rafforzare le proprie capacità in-house, le attività d’avanguardia svolte nei suoi 30 centri di ricerca e sviluppo e l’interesse strategico verso la digitalizzazione, le tecnologie di precisione (incluse l’automazione e l’autonomia) e le tecnologie avanzate (incluse l’elettrificazione e i carburanti alternativi).

In Brasile si concentra oltre il 20% della forza lavoro dell’Azienda, in quattro sedi produttive, tutte con centri di ricerca e sviluppo dedicati. Una delle tappe più recenti raggiunte lungo il percorso dell’innovazione in Brasile è la collaborazione con Cubo Itaú, il principale hub dell’America Latina per l’imprenditoria tecnologica. La Società fa parte del comitato di Agro Vertical, che mira a promuovere il coinvolgimento delle start-up dell’agritech e degli attori di rilievo con competenze diverse, allo scopo di sviluppare progetti congiunti mirati alla promozione di nuove soluzioni per i clienti di quella regione.