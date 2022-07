Pil Usa si contrae di nuovo, timori recessione

Il pil americano nel secondo trimestre si è contratto dello 0,9%.

Il dato è peggiore delle attese degli analisti, che scommettevano su un +0,4%.

Il pil statunitense si era contratto nei primi tre mesi dell’anno dell’1,6%. Per gli Usa si tratta quindi di due trimestre consecutivi di contrazione della crescita e quindi di recessione.



Una crescita negativa per due trimestri consecutivi infatti è la definizione di recessione tecnica. Una definizione che da giorni spacca la politica americana, con la Casa Bianca che minimizza così come la Fed. Proprio Jerome Powell ha detto che a suo avviso l’eocnomia americana non è in recessione in quanto continua a creare posti di lavoro.

