Gianni Fantoni sale in cattedra: ora insegna la comicità

(di Tiziano Rapanà) Riecco Fantoni! Dominus della comicità, che non flirta con il cattivo gusto. Niente ménage à trois con il piacionismo e la facile trovata, ma solo una ricerca di un rapporto franco con il pubblico. Ci vuole impegno e dedizione per costruire un personalissimo stargate capace di catapultarti in una dimensione lontana dalla volgarità più putrida. Non ci si improvvisa artisti: bisogna seguire delle regole, aderire a dei princìpi, dare retta ai maestri… E Gianni Fantoni è un perfetto maestro del mestiere, ideale per tutti gli aspiranti comici desiderosi di apprendere le tecniche. Il 20 agosto l’attore terrà, sulla piattaforma Zoom, una masterclass sulla comicità. Sarà una full immersion, che durerà una giornata intera, piena di utili dritte per poter tentare di fabbricare il proprio mondo creativo. L’incontro spiegherà da che parte cominciare, come produrre il repertorio e sviluppare il proprio personaggio. Eppoi si parlerà della mimica, dei tempi comici, si faranno esempi pratici e tanto altro. Prima della masterclass, il partecipante avrà diritto ad un colloquio privato con Fantoni. Il costo è alla portata di tutti: solo 79 euro più iva. Per l’iscrizione alla masterclass, vi invito a cliccare qui. Il corso è aperto a tutti, anche agli appassionati che vogliono unicamente esibirsi la sera con gli amici. Fantoni sta vivendo un’estate ricca di impegni. Domani sarà uno dei protagonisti del Bima Summer Night al Lido di Comacchio. Il 2 agosto si troverà a Porto Viro per portare ai cittadini il suo cabaret nell’interessante cornice della Festa sociale organizzata dall’Avis. Il 10 agosto a Mondovì, nel particolare contesto dedicato al decimo campionato di bocce quadrate, il comico parteciperà ad un singolare talk show con vari ospiti.

tiziano.rp@gmail.com